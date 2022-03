Giroud dans une situation critique, Deschamps l’avoue

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Complètement écarté de l’équipe de France depuis l’Euro 2020, Olivier Giroud a retrouvé le chemin de Clairefontaine cette semaine.

Le forfait de Karim Benzema permet à l’attaquant du Milan AC de faire son grand retour en équipe de France, dans une ambiance particulière car le dernier Euro s’était tout de même terminé de manière assez délicate dans la relation entre les attaquants. Résultat, avec ce come-back, il faut aussi savoir gérer les égos, la concurrence et le battage médiatique autour de cette situation qui fait toujours beaucoup parler. Didier Deschamps a donc accepté de répondre à quelques questions à ce sujet, avec forcément un soupçon de langue de bois. Mais le sélectionneur national a aussi reconnu que Giroud avait forcément eu du mal à digérer le fait de passer d’avant-centre titulaire de l’équipe championne du monde à remplaçant de Karim Benzema lors du denier Euro.

Une perte de statut qui fait mal

« Le plus important pour moi, même s'il y a ce que je vous dis et le reste, est d'être cohérent et juste par rapport à mon discours avec les joueurs, que ce soit Olivier ou d'autres. Et c'est le cas. Olivier va nous rejoindre, et il n'a pas à faire plus, ni moins. Il a fait partie de cette équipe qui a été performante, elle l'a été aussi sans lui, et il reste sélectionnable, comme je l'ai toujours dit. Mais ne me demandez pas pour le futur. Bien sûr, sa présence est liée à la blessure de Karim. Mais il n'y a pas d'attention particulière autour de lui, il fait partie du groupe. Ce n'est pas une question de relationnel, il y a la concurrence, aussi, mais ça va plus loin que ça. L'histoire le montre, c'est toujours une grande difficulté, pour un joueur qui a un statut qu'il a mérité d'avoir, de ne plus avoir ce statut. C'est très difficile à vivre, pour ne pas dire impossible. Mais c'est humain et ce n'est pas spécifique à Olivier. C'est plus complexe. Je ne l'ai pas appelé pour lui dire qu'il aura 30 % de temps de jeu et que l'on verra comment il va réagir. Il peut tout accepter, ce ne sont que dix jours, mais encore une fois, je ne veux pas faire un cas à part, et il y en a eu pas mal dans ce cas-là. Un joueur qui a un statut a besoin d'avoir un rôle important. Je suis convaincu de ça », a livré Didier Deschamps, qui va certainement donner du temps de jeu à Olivier Giroud, au risque de raviver les éternels débats sur le karting et la F1.