Zidane va signer au Bayern Munich

Par Guillaume Conte

Coup de tonnerre dans le football européen avec l'annonce par la presse espagnole de l'arrivée de Zinedine Zidane au Bayern Munich pour la saison prochaine. Ce sera la première expérience du Français en dehors du Real Madrid.

Désireux de retrouver un banc de touche après trois ans de repos, Zinedine Zidane est sur le point de signer son contrat avec le Bayern Munich. Il y a une semaine, cela était évoqué comme une simple rumeur, avant d’être démenti par les médias allemands, la barrière de la langue et la volonté d’être attentif à la situation de l’équipe de France après l’Euro rendait cette arrivée impossible. Mais ce vendredi, Pepe Gil-Vernet, journaliste pour Mundo Deportivo, lance une véritable bombe en dévoilant que Zizou négocie avec le club bavarois depuis désormais quelque temps et qu’un accord est tout proche d'être trouvé pour qu'il rejoigne le géant allemand. Ce dernier va se séparer de Thomas Tuchel cet été, et c’est déjà acté malgré la présence en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce sera contre le Real Madrid le mois prochain.

🚨 𝐙𝐈𝐃𝐀𝐍𝐄 𝐱 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍



🔜 Zinedine Zidane está a un paso de convertirse en el entrenador del Bayern de Múnich a partir de la próxima temporada.



🔓 Un acuerdo que todavía no está firmado porque faltan todavía flecos. El francés habría pedido refuerzos a la secretaría… pic.twitter.com/aJBOdJVDNX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 19, 2024

Mais les dirigeants du Bayern cherchaient un grand nom pour relancer une équipe qui a perdu le titre national et semble à la recherche d’un second souffle, le Bayern version rouleau-compresseur n’étant plus vraiment de mise. Zidane a ainsi confié ses exigences, notamment en matière de recrutement dans le secteur défensif, et désormais les choses se mettent en place. Cette information arrive dans la foulée de la décision de la fédération allemande de prolonger Julian Nagelsmann à la tête de la Mannschaft, et ce jusqu’à la Coupe du monde 2026. Résultat, le champion du monde 1998 est de loin l’option numéro 1 pour devenir l’entraineur principal cet été, et l’entourage de Zidane confie même que tout pourrait très vite être signé.

Déjà trois Ligues des Champions pour Zidane

Ce sera la première expérience comme entraineur de Zidane en dehors du Real Madrid, où il a dirigé l’équipe B avant de prendre en mains avec réussite l’équipe A, la menant à trois succès en Ligue des Champions. Un palmarès qui fait saliver, même si l’entraineur français sera forcément attendu au tournant avec un club très ambitieux, dans les résultats comme dans le jeu.