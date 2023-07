France ‍: Sylvain Ripoll viré ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A un an des Jeux Olympiques de Paris, et après un Euro Espoirs très décevant pour la France, la Fédération Française de Football a décidé de limoger Sylvain Ripoll, dont les résultats étaient contestés de longue date.

La FFF le sait, une contre-performance de l’équipe de France dans un an lors des JO de Paris est inenvisageable pour les autorités et il faut donc que les Espoirs soient au niveau en 2024. Lors du récent Euro U21, et malgré la présence de nombreux joueurs de très haut niveau, les Bleuets ont été tristement éliminés par l’Ukraine (3-1). Sur le coup, la Fédération avait confirmé Sylvain Ripoll dans ses fonctions, malgré les très nombreuses critiques qui sont tombés sur le sélectionneur de 51 ans qui avait également connu un énorme fiasco lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

La FFF veut une médaille aux JO

Mais six ans après avoir pris les commandes des Espoirs tricolores, Ripoll n’aura finalement pas survécu à l’Euro comme l'avait annoncé il y a trois jours Sports Zone. Ce lundi, les autorités fédérales ont décidé de limoger Sylvain Ripoll et de vite se mettre en quête d'un sélectionneur. Quelques mois après la mise au placard de Noël Le Graët, le départ de Corinne Diacre avait montré qu'il n'y avait aucun plus sujet tabou à la FFF, le cas Sylvain Ripoll le confirme.