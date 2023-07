EdF ‍: Sylvain Ripoll viré, la France n'en peut plus

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

À la tête de l’équipe de France Espoirs depuis maintenant six ans, Sylvain Ripoll pourrait être viré par la Fédération pour ses mauvais résultats lors des dernières compétitions majeures, en plus d'un jeu soporifique.

Présente deux fois de suite en finale de la Coupe du Monde, avec une victoire en Russie en 2018 et un revers face à l’Argentine de Lionel Messi en décembre dernier au Qatar, l’équipe de France peut se reposer sur de très belles générations de jeunes joueurs. Que ce soit en défense, au milieu ou en attaque, le réservoir tricolore semble infini. Pourtant, malgré des jeunes brillants, les Espoirs n’ont jamais réussi à remporter une grande compétition au cours des dernières années. Incapables de gagner le moindre trophée depuis les années 1980, les Bleuets disposaient pourtant de jolis atouts sous les ordres de Sylvain Ripoll. Sauf que les échecs se sont multipliés, entre une défaite en demies de l’Euro Espoirs en 2019 contre l’Espagne (1-4), un revers face aux Pays-Bas (1-2) en 2021, une claque aux JO dès la phase de groupes, et un nouvel affront contre l’Ukraine début juillet lors l’Euro U21 (1-3).

La FFF pense à se séparer de Sylvain Ripoll

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Sylvain Ripoll est menacé.



▫️Selon nos informations, son poste de sélectionneur des bleuets est bien plus menacé que ce que la FFF a bien pu concéder face à la presse à l’issue de l’EURO U21.



▫️Les résultats sportifs décevants poussent à une réflexion appuyée… pic.twitter.com/TGh9AHM1OC — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 27, 2023

Des résultats peu réjouissants pour Ripoll, qui est bien sur la sellette. En effet, d’après les informations de Sports Zone, le sélectionneur des Bleuets est clairement menacé : « Ripoll est bien plus menacé que ce que la FFF a bien pu concéder face à la presse à l’issue de l’EURO U21. Les résultats sportifs décevants poussent à une réflexion appuyée en interne ». En poste depuis 2017 et son départ de Lorient, Ripoll pourrait donc être remplacé avant la reprise internationale dans quelques semaines. Une version confirmée par le journaliste Samir Djabali, qui affirme même que l'ancien coach de Lorient a été convoqué par la Fédération pour s'expliquer sur les mauvais résultats mais aussi sur le jeu très défensif et fade de son équipe malgré un potentiel offensif énorme.

Son départ serait en tout cas un vrai coup de tonnerre, surtout que les prochains Jeux Olympiques se dérouleront à Paris durant l’été 2024. Un rendez-vous que la FFF ne veut pas rater, surtout si Kylian Mbappé venait à être de la partie. Et c’est donc avec l’objectif de remettre les Espoirs français tout en haut de l’affiche avant les JO à domicile que la Fédération envisage de faire bouger les choses. Même si ce sont surtout les résultats qui parlent en défaveur de Sylvain Ripoll, car en ce qui concerne le jeu défensif, Didier Deschamps n'a jamais été sommé de s'expliquer sur sa tactique frileuse jusqu'à présent.