France-Nouvelle Zélande, Tchouaméni entre dans la mêlée

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France fait sa rentrée avec deux matchs contre l'Irlande puis l'Allemagne pour un amical de prestige. Un beau menu qui passe au second plan avec le début de la coupe du monde de rugby. Néanmoins, il ne faut attendre aucune jalousie des Bleus du foot.

A partir de vendredi, le prodige français dans les médias ne sera plus Kylian Mbappé mais bien Antoine Dupont. Le demi de mêlée du XV de France est la star d'une équipe tricolore favorite de son mondial qui débute contre la Nouvelle-Zélande. Avec des matchs aux quatre coins de l'Hexagone, la France ne pensera plus qu'en ovale jusqu'à fin octobre prochain. De quoi mettre en retrait Kylian Mbappé et ses partenaires de l'Equipe de France de foot. Même si les échéances des hommes de Didier Deschamps ne sont pas aussi prestigieuses, ils doivent quand même affronter l'Irlande en match qualificatif pour l'Euro avant d'aller en Allemagne pour un superbe match amical.

Tchouaméni et les Bleus vibreront aussi pour le rugby

Deux échéances qui risquent d'être éclipsées par celles de leurs homologues du rugby. Les Bleus du foot condamnés à passer au second plan, sont-ils déjà frustrés voire touchés dans leur amour-propre ? Pas vraiment comme l'a indiqué un rassurant Aurélien Tchouaméni en conférence de presse ce mardi. Le milieu de l'Equipe de France se prépare à vivre la coupe du monde de rugby en supporter français, cédant volontiers l'attention aux rugbymen qui bénéficieront du soutien des footballeurs.

« La Coupe du monde de rugby on va la suivre attentivement, c'est en France, on commence à sentir l'engouement. On espère qu'ils vont pouvoir faire une grande compétition. Ils savent qu'ils sont très attendus mais on sera leurs premiers supporters », a t-il confié aux journalistes. Tchouaméni et les Bleus du foot savent en effet mieux que n'importe qui l'importance d'un sacre mondial et la recette pour y parvenir.