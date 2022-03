France : Kylian Mbappé, Deschamps lui donne les pleins pouvoirs

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Même si la question ne se pose pas encore, Kylian Mbappé est parti pour prendre la suite d’Hugo Lloris dans l’histoire du capitanat de l’équipe de France.

Hugo Lloris est une légende. Tout simplement parce qu’il est le seul capitaine français à avoir soulevé la Coupe du Monde… avec Didier Deschamps, son sélectionneur. Grâce à ce statut, le gardien de Tottenham est capitaine à vie chez les Bleus. Tant qu’il sera là aux côtés de Deschamps, Lloris portera le brassard. Mais après, qui sera l’heureux élu ? La question pourrait vite se poser, vu que le portier aura 36 ans à l’issue de la Coupe du Monde 2022, le possible dernier grand objectif de Lloris. À l’heure actuelle, un seul joueur semble faire l'unanimité pour prendre la suite de Lloris : Kylian Mbappé. Selon Le Parisien, l’attaquant du PSG est prédestiné à devenir le leader des Bleus dans les années à venir : « Ce rôle de capitaine, certains partenaires de l’attaquant parisien commencent à l’évoquer à bas bruit dans le secret de Clairefontaine. Il n’y a pas de campagne ni de militantisme, mais ils en parlent ». Si le nom de Paul Pogba circule également, son profil plus clivant pourrait jouer en sa défaveur face à Mbappé.

Mbappé monte en puissance dans le vestiaire

Equipe de France : Kylian Mbappé, prochain capitaine des Bleus ?

Auteur de 24 buts en 53 sélections, le natif de Bondy est déjà l’un des leaders sur le terrain, avec Karim Benzema. Dans le vestiaire, il reste en retrait derrière les plus anciens comme Lloris, Varane, Pogba ou Griezmann. Mais cela ne l’empêche pas de prendre du poids au sein du groupe, sachant que Deschamps « l’informe des décisions stratégiques majeures » tout en le mettant dans les meilleures dispositions pour le faire briller. « Kylian sera toujours au-dessus par ce qu’il fait. Il a toujours eu beaucoup de maturité. C’est un leader offensif et décisif. Ses prises de parole, même s’il ne parle pas beaucoup, ont du poids. Il y a eu un parcours. Il a une place très importante en équipe de France. Ce n’est pas quelqu’un qui revendique beaucoup de choses en dehors du terrain. Lui, c’est le terrain, le jeu. Mais quand il y a une prise de parole de sa part, ça n’est jamais anodin. Cela prend du poids et beaucoup de place », a même lancé le sélectionneur des Bleus cette semaine. Une déclaration qui montre que Mbappé a vraiment tout pour devenir le futur capitaine de l’équipe de France.

Les joueurs français convaincus par Mbappé

Surtout que, ces derniers jours, Kylian Mbappé a aussi marqué les esprits avec sa prise de position à l'encontre de certains sponsors auxquels il ne souhaite pas être associé. Une prise de conscience à la fois sur le plan de l'éthique, mais aussi au niveau commercial, à l'heure où les Tricolores n'osaient plus trop avoir leur mot à dire depuis la charte mise en place en 2010, quand le football français était au plus bas. Les internationaux français sont désormais sensibles à leur image, ils la monnayent et le fait de pouvoir avoir son mot à dire est nouveau pour les Tricolores. Et ce mouvement initié par Kylian Mbappé pourrait avoir de l'impact dans les prochaines négociations, notamment avec les sponsors et le droit à l'image. Cela promet des tensions avec la FFF, mais de leur côté, les joueurs ont trouvé un porte parole qui n'hésite pas à prendre position pour défendre ses intérêts, et aussi par ricochet ceux de ses coéquipiers.