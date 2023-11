EdF ‍: Triomphe romain pour Guendouzi, Deschamps le veut pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Mattéo Guendouzi ne regrette pas son départ de l'OM. Nouveau milieu de la Lazio cette saison, le Français réalise de bonnes prestations en Serie A. A tel point que Didier Deschamps veut le rappeler en Equipe de France jeudi.

Dans la dernière ligne droite pour l'Allemagne, plusieurs joueurs français jouent gros jeudi après-midi. En effet, Didier Deschamps livrera sa liste des 23 joueurs appelés en Equipe de France pour les deux derniers matchs des éliminatoires contre Gibraltar et en Grèce. Deux matchs sans enjeu pour les Bleus mais pas pour Deschamps. Il s'agira de son avant-dernière liste avant l'Euro 2024. Tous les regards se tournent déjà vers le milieu de terrain où le nom de Warren Zaire-Emery est murmuré avec insistance. Le jeune milieu impressionne avec le PSG et mériterait bien un premier galop d'essai chez les A. Néanmoins, ce ne serait pas la plus grosse surprise à ce poste.

Les Italiens annoncent Guendouzi en Equipe de France

Dans un milieu français hyper concurrentiel, un autre joueur sort du lot en ce début de saison : Mattéo Guendouzi. L'ancien marseillais s'est déjà bien acclimaté à l'Italie et à la Lazio. Guendouzi a fait forte impression pour ses premiers matchs italiens, devenant progressivement un titulaire dans l'équipe de Maurizio Sarri. De quoi en faire un potentiel joueur à sélectionner pour Didier Deschamps, ce que confirme la presse italienne.

Cette semaine, Matteo Guendouzi nous a ouvert les portes de sa nouvelle vie à Rome 🇮🇹



Le joueur de la Lazio nous dévoile son quotidien, et nous parle en exclu de ses ambitions, les Bleus, son passage à l'OM, l'Euro 2024... Un Inside exclusif de @YassinNfaoui, demain à 11h ! pic.twitter.com/QePjRFzlG3 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 4, 2023

Le Corriere dello Sport révèle ainsi que Didier Deschamps songe à le rappeler en Equipe de France ce jeudi. Le sélectionneur des Bleus est impressionné par la qualité des prestations de Guendouzi en Serie A. Même si l'ancien milieu de l'OM était du voyage au Qatar il y a un an, ce serait une vraie surprise de le revoir chez les Bleus tant il avait disparu des radars ensuite. Il n'a jamais été rappelé par Didier Deschamps depuis la fin du Mondial. Si son retour se confirmait, son ancien coéquipier marseillais Boubacar Kamara en ferait sans doute les frais.