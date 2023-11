France ‍: Deschamps fait planer un gros mystère sur son avenir

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le sélectionneur de l'équipe de France de football a un contrat jusqu'en 2026. Concernant la suite, Didier Deschamps avoue ne pas avoir encore tranché, mais il pourrait bien surprendre.

A 55 ans, Didier Deschamps sait que sa retraite n’est pas pour tout de suite. Car dans la foulée de la défaite des Bleus en finale du Mondial 2022 face à l’Argentine contre le Qatar, la Fédération Française de Football a prolongé son contrat jusqu’en 2026 et la Coupe du Monde au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Cependant, le sélectionneur tricolore n'est pas du genre à attendre le dernier moment pour décider de son avenir. Interrogé ce mercredi par des lecteurs de Nice-Matin, à la veille de communiquer la liste des joueurs retenus pour France-Gibraltar, qui se jouera le 18 novembre à l'Allianz Riviera, et le déplacement en Grèce, Didier Deschamps ne se ferme aucune porte, étant même prêt à faire son retour sur le banc d'un club, lui qui avait quitté l'OM en 2012 avant de prendre les commandes de l'équipe de France.

Deschamps n'a pas encore tranché

𝙿𝚁𝙾𝙲𝙷𝙰𝙸𝙽𝙴 𝙰𝙽𝙽𝙾𝙽𝙲𝙴 𝙳𝙴 𝙻𝙸𝚂𝚃𝙴

🗓️ jeudi 9 novembre (14h00)



🔜 France-Gibraltar (📍Nice)

🔜 Grèce-France #FiersdetreBleus pic.twitter.com/5XIQmoPDhE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 30, 2023

Même si son expérience à Marseille s'était mal finie, Didier Deschamps pense pouvoir reprendre du service, même si l'idée d'une retraite n'est pas non plus écartée d'un revers de la main. « Si je pourrai retourner sur le banc d'un club ? Oui, oui, à partir du moment où je l'ai fait. Mais je ne me pose pas la question aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi sera fait demain ou après-demain. J'ai un grand privilège, c'est d'avoir la liberté de choisir. Que club ? Vous me reposerez la question à ce moment-là (sourire). Arrêter ? Ça arrivera à un moment donné. Je sais que j'ai une place très enviée, c'est normal, c'est le haut niveau. Si j'ai moins de passion, d'envie, de détermination, je ne continuerai pas pour continuer. D'autant plus pour ce que représente pour moi ce maillot bleu-blanc-rouge. Je le considère, professionnellement, au-dessus de tout », rappelle, dans les colonnes du quotidien régional, Didier Deschamps.