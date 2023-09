Euro 2024 ‍: Rentrée séduisante pour les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

5e journée des qualifications pour l’Euro 2024 :

Parc des Princes (Paris).

France - Irlande : 2-0.

Buts : Tchouaméni (19e) et Thuram (49e) pour la France.

L’équipe de France de Didier Deschamps a parfaitement réussi sa rentrée en s’imposant plutôt facilement face à l’Irlande (2-0).

Bien partie pour se qualifier pour l’Euro 2024, la France voulait enfoncer le clou en battant l’Irlande au Parc des Princes. Suite à un début de match un peu timide avec des tentatives de Rabiot (3e) et Griezmann (15e), c’est Tchouaméni qui débloquait le match d’une frappe limpide en dehors de la surface suite à une remise en retrait de Mbappé (1-0 à la 19e). Un but qui suffisait au bonheur des Bleus jusqu’à la pause.

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗮𝘂 𝗣𝗮𝗿𝗰 ⏸️

Les Bleus sont devant grâce à un magnifique but d'Aurélien Tchouaméni.



Encore 45 minutes 👊 #FRAIRL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/2ms9mdVLwR — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2023

Au retour des vestiaires, les Bleus se montraient bien plus entreprenants, et Marcus Thuram faisait le break. Entré en jeu en première période après la blessure de Giroud, le fils de Lilian marquait son premier but avec la France d’un tir puissant sous la barre après une action contrée de Mbappé (2-0 à la 48e). Dans la foulée, Maignan réalisait un arrêt décisif face à Ogbene (51e). Une simple frayeur puisque la France reprenait ensuite sa marche en avant, mais Dembélé trouvait le poteau (72e) puis Thuram ratait le doublé (87e, 93e). Au final, le tableau d’affichage ne bougeait donc plus.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🫡🔥

Les Bleus s'imposent avec maitrise et continuent leur sans faute dans ces qualifications à l'Euro 2024 ! #FRAIRL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Q7SyklOUcQ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2023

Grâce à cette cinquième victoire en autant de journées, la France caracole en tête du Groupe B des qualifications pour l’Euro 2024. Leader avec neuf points d’avance, et deux matchs en plus, sur les Pays-Bas, vainqueurs de la Grèce ce jeudi soir (3-0), la France est bien partie pour valider son ticket pour l’Euro en Allemagne. Un pays que les Bleus de Deschamps visiteront d’ailleurs en début de semaine prochaine pour un match amical de gala.