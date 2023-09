Euro 2024 ‍: France - Irlande ‍: les compos (20h45 sur TF1)

5e journée des qualifications pour l’Euro 2024 :

La compo de l’équipe de France : Maignan - Koundé, Upamecano, Lucas Hernandez, Theo Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.

La compo de l’Irlande : Bazunu - Egan, Duffy, Browne - Collins, Molumby, Cullen, Knight, Stevens - Ogbene, Idah.



𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 | France v Ireland



Ogbene, Duffy, Stevens, Browne & Knight all come into the starting line-up for tonight's @EURO2024 qualifier at the Parc des Princes 💪



Kick-off at 7.45pm (8.45pm local) with 1700+ Ireland fans in the stadium 🇮🇪 pic.twitter.com/wRSK06va9f