Euro 2024 ‍: Deschamps prépare deux grosses surprises

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Pour sa liste du mois de septembre, Didier Deschamps a fait dans le classique mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas une ou deux grosses surprises en Equipe de France pour l’Euro dans un an en Allemagne.

C’est la rentrée des classes pour l’Equipe de France, qui affronte l’Irlande en match éliminatoire de l’Euro puis l’Allemagne en match amical, respectivement jeudi et mardi prochain. A cette occasion, Didier Deschamps sera dans la continuité des derniers matchs avec un effectif sans surprise. Dans le secteur offensif, l’enjeu sera de savoir qui de Randal Kolo Muani ou Olivier Giroud prendra un avantage pour le poste de titulaire en attaque à l’Euro. En ce qui concerne le reste du groupe, l’équipe type fait peu de doutes avec des joueurs comme Dembélé, Mbappé, Tchouaméni, Griezmann ou encore Upamecano et Hernandez.

A un an de l’Euro, les surprises se font de plus en plus rares au sein du groupe tricolore mais selon L’Equipe, des petits nouveaux risquent de toquer à la porte au cours de la saison 2023-2024. Le quotidien national évoque dans son édition du jour le cas de Warren Zaïre-Emery, sélectionné par Thierry Henry en Equipe de France espoirs à seulement 17 ans et qui s’est déjà imposé comme un titulaire presque indiscutable au Paris Saint-Germain sous les ordres du très exigeant Luis Enrique. « Dans un secteur très concurrentiel, le Parisien devra atteindre un niveau de performance très élevé pour se faire une place » selon L’Equipe mais il pourrait profiter des éventuelles absences de Pogba et de Kanté pour avoir sa chance en cas de grande saison avec Paris.

Malo Gusto a un coup à jouer en Equipe de France

Plus bas sur le terrain, un ancien de la Ligue 1 pourrait lui profiter du manque de concurrence à son poste pour créer la sensation. Il s’agit de Malo Gusto, qui a quitté l’OL pour Chelsea et qui enchaine les matchs chez les Blues grâce à la blessure du capitaine londonien Reece James. Très bon dans un rôle de piston droit sous la direction de Mauricio Pochettino, il peut « rêver de s’offrir une place » alors que Didier Deschamps a de nouveau convoqué Benjamin Pavard et Jules Koundé pour occuper le couloir droit en septembre, deux… défenseurs centraux en club. Reste maintenant à voir si ces deux joueurs extrêmement prometteurs parviendront à chambouler les plans de Didier Deschamps alors que L’Equipe cite aussi les noms de Lucas Chevalier et de Mathys Tel comme jeunes éléments prometteurs susceptibles de bousculer l’ordre établi chez les Bleus.