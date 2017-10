EdF : Zidane sélectionneur, Varane répond et ne dit pas non

Dans : Equipe de France.

Meneur de jeu légendaire de l’équipe de France, Zinedine Zidane poursuit sa carrière dans le football avec une splendide réussite comme entraineur du Real Madrid.

Les titres s’enchainent pour le Français, qui a réussi à façonner son équipe, à intégrer les jeunes et à faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens, ce qui n’est pas évident dans un tel vestiaire. Ses qualités font donc l’unanimité, et cela lui permet de voir régulièrement son nom apparaître comme le futur sélectionneur de l’équipe de France. Une issue presque inéluctable, même si le timing reste à définir, Didier Deschamps étant solidement installé au poste. Joueur que Zinedine Zidane a fait venir au Real Madrid en provenance du RC Lens, Raphaël Varane est bien placé pour évoquer cette éventuelle succession. Et malgré cette question piège, le défenseur central n’a pas botté en touche, reconnaissant que le profil de « ZZ » pouvait correspondre à l’avenir des Bleus.

« Zizou, pourquoi pas. Il a démontré ses qualités d'entraîneur, et ça a été un grand joueur, c'est un grand entraîneur donc pourquoi pas. Avec Deschamps, ils ont certaines similitudes. Ce sont d'anciens joueurs, qui ont beaucoup gagné, qui ont fait des belles carrières et qui sont très expérimentés », a souligné Varane, histoire de rappeler que le sélectionneur national actuellement en place n’était pas non plus le premier venu.