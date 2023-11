EdF ‍: Zaïre-Emery, la France a interdiction de s’en passer

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps dévoilera la semaine prochaine la liste des joueurs convoqués en Equipe de France pour défier Gibraltar et la Grèce et Warren Zaïre-Emery a de fortes chances d’être appelé pour la première fois.

Au-delà de Kylian Mbappé et de ses buts en pagaille, un joueur crève l’écran depuis le début de la saison au Paris Saint-Germain et il s’agit incontestablement de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 17 ans a été l’homme de la semaine dernière avec deux passes décisives contre l’AC Milan puis un but contre le Stade Brestois. Homme du match selon l’UEFA face au club lombard mercredi soir au Parc des Princes, le capitaine de l’Equipe de France Espoirs est en très grande forme. Et ses prestations pourraient être récompensées dès la semaine prochaine avec une convocation chez les Bleus.

Didier Deschamps était présent mercredi dans les travées du Parc et a logiquement apprécié la prestation fournie par le Titi parisien. A en croire les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, il est désormais fort probable que Warren Zaïre-Emery soit convoqué par « DD », d’autant que le sélectionneur tricolore doit composer avec la blessure d’Aurélien Tchouaméni, touché lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Cette convocation résulte d’une logique implacable selon Stéphane Guy, charmé par Warren Zaïre-Emery et qui valide à 100 % la convocation du joueur chez les Bleus, peu importe son jeune âge.

Zaïre-Emery, une sélection qui ne souffre d'aucune contestation

« Luis Enrique est très élogieux avec Zaïre-Emery et il parle à la fois du joueur et de l’homme. Mais c’est vrai qu’il est bluffant. Il mérite d’être convoqué par Didier Deschamps. Sur ce que l’on voit, il ne faut pas se poser la question de savoir s’il a 17, 18, 19 ou 20 ans. Ce que l’on voit de lui depuis le début de la saison impose qu’il soit pris en Equipe de France. Je ne vois pas tous les championnats européens mais en Ligue 1, cela fait partie du top 5 des milieux de terrain » a estimé Stéphane Guy dans l’After Foot. Didier Deschamps mettra officiellement fin au suspense jeudi prochain au siège de la Fédération française de Football pour dévoiler sa liste sur les coups de 14 heures. Nul doute que Warren Zaïre-Emery devant sa télévision.