EdF ‍: Wendie Renard de retour, la bonne nouvelle

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Victime d'une douleur au mollet depuis le lundi 24 juillet, lendemain du match nul contre la Jamaïque (0-0) Wendie Renard a enfin repris l'entraînement collectif avec l'équipe de France, à deux jours du choc contre le Brésil.

Touchée à la 92e minute du match contre la Jamaïque par la capitaine des Reggae Girlz, Khadija Shaw, Wendie Renard pensait que ce contact était anodin. Mais le lendemain de ce match nul décevant pour l'entrée des Bleues dans cette Coupe du monde 2023, la défenseuse centrale a ressenti une vive douleur au mollet gauche. La capitaine de l'équipe de France a été contrainte de passer outre les entraînements collectifs et se contentait d'une séance de vélo et de quelques étirements. Pourtant, selon les informations de l'Équipe, ce jeudi 27 juillet, la joueuse 33 ans a participé à l'entraînement collectif avec ses coéquipières et a repris la course. De bon augure pour la France, à deux jours d'affronter le Brésil pour le deuxième match de la compétition.

Wendie Renard de retour, la France reprend espoir

Alors que les supporters des Bleues s'attendaient à un forfait de Wendie Renard contre la Seleçao, la Lyonnaise a finalement une chance d'être présente sur le terrain, samedi, à Brisbane (12h00), au Suncorp Stadium. L'équipe de France avait fait tomber le Brésil il y a quatre ans en huitième de finale de la Coupe du monde. Les Brésiliennes vont probablement vouloir se venger, elles qui ont largement battu le Panama 4-0 pour leur premier match dans le groupe F. Les joueuses d'Hervé Renard n'ont plus le droit à l'erreur pour espérer valider leur qualification pour la phase à élimination directe. La présence de Wendie Renard, toujours incertaine serait à coup sûr un plus pour la France qui n'est clairement pas dans une situation favorable dans ce Mondial en Océanie.