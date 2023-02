EdF : Varane lâche Deschamps, la raison est simple

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Raphaël Varane a récemment annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale avec l'équipe de France. Le champion du monde 2018 a donné les raisons de ce choix surprenant.

A 29 ans, Raphaël Varane a décidé de renoncer à l'équipe de France. Le défenseur central français a presque tout connu avec les Bleus et aurait même pu glaner une deuxième Coupe du monde au Qatar il y a quelques semaines. La finale perdue face à l'Argentine a forcément été un événement traumatisant pour Varane, qui a en plus fait énormément pour revenir au top de sa forme. Fatigué aussi bien physiquement que psychologiquement, le joueur de Manchester United a décidé de dire stop aux Bleus, malgré son jeune âge. Et les raisons données ont de quoi faire réfléchir sur le football actuel...

Varane n'en pouvait plus

Lors d'un entretien accordé à Canal+, Varane a notamment parlé de fatigue mentale pour justifier son choix. « Cette date sera forcément marquante dans mon histoire et dans ma vie. J'ai tout donné, physiquement et psychologiquement. Mais le très haut niveau, c'est une machine à laver, on joue tout le temps, on ne s'arrête jamais. On a des calendriers surchargés, on joue non stop. En ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme », a notamment indiqué Raphaël Varane, qui se concentrera désormais uniquement à son club. Sa décision en a en tout cas surpris plus d'un, dont Didier Deschamps, qui a réagi sur l'antenne d'RMC : « Ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Seul lui sait pourquoi il a pris cette décision. C'est quelqu'un qui a toujours eu de la maturité. J'aurais préféré qu'il attende encore, mais merci pour tout. Il a fait un parcours de très haut niveau sur le plan sportif. Sur le plan humain, c'est quelqu'un de très attachant, avec des valeurs. Au début, il était parmi les plus jeunes et à son tour, il a pris le relais pour devenir l'un des cadres ». Ce n'est pas le premier coup dur auquel doit faire face le sélectionneur de l'équipe de France, qui ne pourra plus compter su Karim Benzema et Hugo Lloris. Selon quelques indiscrétions, Antoine Griezmann et Olivier Giroud se poseraient aussi des questions concernant leur avenir avec les Bleus.