EdF ‍: Un carton d'audience pour France-Maroc ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

M6 et France 2 continuent de se régaler grâce aux audiences réalisées par les matchs de l'Equipe de France à la Coupe du monde féminine qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Par chance, les matchs de l'Equipe de France ont toujours été programmés aux alentours de midi pour le moment, au contraire de certains matchs qui se déroulent au petit matin. France 2 et M6, les deux diffuseurs de la Coupe du monde féminine, en profitent. Mardi après-midi, l'équipe d'Hervé Renard affrontait le Maroc en huitième de finale, un match cette fois diffusée sur M6.

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗟𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗦 🔥



Les Bleues s'imposent 4-0 face au Maroc et décrochent leur ticket pour les 1/4 de finale de la Coupe du Monde 🎟️ 🔜#FRAMAR #FiersdetreBleues pic.twitter.com/y2gWJO3MNb — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 8, 2023

Et selon les chiffres de Médiamétrie, la chaine a réalisé un score d'audience exceptionnelle durant cette rencontre avec une moyenne de 5,22 millions de téléspectateurs soit 45,7 % de part d'audience. C'est la meilleure audience de l'Equipe de France depuis le début de la Coupe du monde et au vu du spectacle (4-0), nul doute que l'engouement va continuer de grandir avant le quart de finale prévu samedi. Attention toutefois, l'heure sera différente puisque le match contre l'Australie se déroulera à 9 heures du matin et sera diffusé sur France 2.