EdF : Umtiti explique son geste stupide contre l’Australie

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Malgré sa victoire contre l’Australie (2-1) ce samedi en Coupe du monde, l’équipe de France n’a pas davantage de certitudes.

Au contraire, les doutes se multiplient autour des Bleus, qui ont eu besoin d’un but chanceux de Paul Pogba pour s’imposer en fin de match. La faute à un penalty concédé après un geste incompréhensible de la part de Samuel Umtiti. A la réception d’un centre sur coup de pied arrêté, le défenseur central français a touché le ballon de la main bien au-dessus de sa tête… Mais que voulait-il faire ?

« Au moment où je me retourne, je pensais que le ballon était déjà passé, a expliqué Umtiti. Ce sont des faits de jeu. On est habitué à ça à chaque match. J'ai réussi à me re-concentrer tout de suite, grâce à mes coéquipiers. Il fallait penser à la gagne, rien qu'à la gagne. Des erreurs comme ça ça arrive, il faut les assumer, et vite passer à autre chose. » Fébrile lors de ses dernières rencontres en sélection, le joueur du FC Barcelone n’est sûrement pas rassuré après cette performance.