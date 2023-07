EdF ‍: Trois joueuses virées, Hervé Renard a tranché

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le sélectionneur de l'équipe de France féminine n'a pas eu le choix, et ce mardi Hervé Renard a désigné les trois joueuses qui devront quitter son groupe et ne joueront pas la prochaine Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Oriane Jean-François (PSG), Aïssatou Tounkara (Man Utd) et Mylène Chavas (Bordeaux) ont appris la nouvelle ces dernières heures, si elles sont du déplacement en Irlande pour un match de préparation, elles ne participeront pas au prochain Mondial féminin qui débutera le 20 juillet prochain par le match Nouvelle-Zélande - Norvège à Auckland. En effet, dans un premier temps, Hervé Renard avait choisi 26 joueuses, mais le coach des Bleues l’avait confié la semaine passée, avant la rencontre amicale de jeudi en Irlande, il allait choisir les trois internationales qui quitteront son groupe, la FIFA ayant demandé des listes de 23 joueuses. Même si la liste française peut être remise la semaine prochaine, Renard a choisi de déjà faire ce choix avant match de jeudi.

Et Oriane Jean-François, Aïssatou Tounkara et Mylène Chavas ont donc été informées qu’elles ne seraient pas du Mondial. Une décision forcément dure à prendre, mais que le technicien tricolore avait confié pouvoir assumer. Détail important, en cas de blessure, Tounkara et Chavas ont été priés de rester disponibles jusqu'à la veille du premier match des Bleues, ce sera le 23 juillet contre la Jamaïque. De son côté, Oriane Jean-François n'était pas encore remise d'une blessure aux adducteurs et elle est donc officiellement forfait.

𝙊𝙧𝙞𝙖𝙣𝙚 𝙅𝙚𝙖𝙣-𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘̧𝙤𝙞𝙨 (forfait), 𝙈𝙮𝙡𝙚̀𝙣𝙚 𝘾𝙝𝙖𝙫𝙖𝙨 (réserviste) et 𝘼𝙞̈𝙨𝙨𝙖𝙩𝙤𝙪 𝙏𝙤𝙪𝙣𝙠𝙖𝙧𝙖 (réserviste), non retenues dans le groupe des 2⃣3⃣ pour la Coupe du Monde.



Le groupe de l'équipe de France pour Mondial féminin 2023

Solène DURAND - Pauline PEYRAUD-MAGNIN - Constance PICAUD - Selma BACHA - Estelle CASCARINO - Elisa DE ALMEIDA - Sakina KARCHAOUI - Maëlle LAKRAR - Eve PÉRISSET - Wendie RENARD - Kenza DALI - Laurina FAZER - Grace GEYORO - Amandine HENRY - Léa LE GARREC - Amel MAJRI - Sandie TOLETTI - Viviane ASSEYI - Vicki BECHO - Kadidiatou DIANI Naomie FELLER - Eugénie LE SOMMER - Clara MATÉO