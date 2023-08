EdF ‍: Tout le monde contre la France, Hervé Renard adore ça

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Comme lors du match face au Brésil, l’Equipe de France va jouer dans un stade acquis à la cause de son adversaire contre l’Australie en quart de finale de la Coupe du monde féminine.

Après un premier match laborieux contre la Jamaïque, l’Equipe de France féminine est montée en puissance dans cette Coupe du monde, battant notamment le Brésil dans un stade hostile aux joueuses d’Hervé Renard. En huitième de finale, les coéquipières de Wendie Renard n’ont fait qu’une bouchée du Maroc et s’apprêtent désormais à affronter l’Australie… pays hôte. Comme face au Brésil, les supporters français auront bien du mal à se faire entendre un stade qui sera acquis à 99 % à la cause des joueurs australiennes.

Un supplément d’âme ou un réel handicap ? La réponse est évidente selon Hervé Renard, le sélectionneur de l’Equipe de France féminine. En conférence de presse d’avant-match avant la rencontre qui se déroulera samedi à 9 heures du matin (heure française), le coach des Bleues a expliqué que ce contexte très hostile galvanisait son équipe plus qu’autre chose.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France féminine 🇫🇷 (@equipedefrancef)

« On adore ça. C’est pour ça qu’on fait ce métier. C’était pareil contre le Brésil (victoire 2-1 en poule, ndlr), dans le même stade. Il y avait 98% de Brésiliens qui ont fait beaucoup de bruit ce soir-là. Ça n’a pas empêché l’équipe de France de faire un très grand match. Ce seront les mêmes caractéristiques samedi. C’est la beauté du football et la progression du football féminin à travers cette coupe du monde en Australie. Il faut féliciter tout le peuple australien parce que c’est une réussite. Que demain soir soit de nouveau une belle fête avec un goût d’inachevé (pour les Australiennes) » a indiqué Hervé Renard avant de confirmer que les objectifs de l’Equipe de France sont très élevés dans cette Coupe du monde féminine.

Les Bleus galvanisées par un stade hostile

« Les objectifs sont clairs depuis le mois d’avril en ce qui concerne le nouveau staff. Je suppose que ça aurait été les mêmes objectifs avec un autre staff. Tout est clair depuis de longues semaines. On sait ô combien le match de demain est capital pour réussir ce challenge. Comme on aime bien les challenges, on est heureux d’être ici pour le relever » a indiqué Hervé Renard, qui sait qu’il y a un énorme coup à faire dans cette Coupe du monde après les éliminations de plusieurs nations favorites telles que les Etats-Unis, le Brésil ou encore l’Allemagne.