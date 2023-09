EdF ‍: Todibo et Pavard à la lutte pour le bonnet d'âne

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'Equipe de France n'a pas répondu aux attentes en Allemagne, et la défaite 2-1 est logique. La défense n'a pas tenu le choc, et deux joueurs sont particulièrement pointés du doigt.

Cela faisait bien longtemps que l’équipe de France n’avait pas présenté un visage aussi pâlichon. Sans Kylian Mbappé, l’animation offensive a été en berne malgré un Kingsley Coman qui s’est démené sur son aile droite. Antoine Griezmann a semblé perdu et n’a pas pu trouver Randal Kolo-Muani. Une attaque décevante donc, mais pas autant qu’une défense remplaçante loin d’être rassurante. Si Jules Koundé avait provoqué de vives critiques après le match face à l’Irlande en raison de son incapacité à apporter le danger, la ligne défensive a surtout fait passer des frissons dans le dos des supporters français. Benjamin Pavard n’a pas été au niveau attendu, tandis que Théo Hernandez n’a pas apporté beaucoup plus. Mais dans l’axe, William Saliba s’est montré fébrile en semblant toujours trop dilettante, ce qui n’a pas pardonné face à l’agressivité des Allemands. Mais surtout, son compère Jean-Clair Todibo a plongé totalement, avec des relances approximatives, des sorties à contre-temps et des pertes de balle dont celle qui provoque le deuxième but.

Todibo, première et dernière en bleu ?

Un constat que faisait clairement le Niçois après la rencontre. « Ouais c'est la première, honoré mais j'aurais un goût amer de cette sélection. Le deuxième but il est clairement pour moi… », a livré le défenseur central, qui a connu un baptême du feu très houleux, et des critiques une nouvelle fois impitoyables. « Évidemment, ça tapera sur Todibo… pour sa première titularisation alors que le point faible général & criant de l’EDF est le fils du sélectionneur en la personne de Pavard », a balancé l’informateur spécialisé sur le mercato Mohamed Toubache-Ter sur X (ancien Twitter) et pour qui il y a bien pire que Todibo ce mardi soir à Dortmund. Dans le concours pour savoir qui a été le moins bon entre Pavard et Todibo, la lutte est féroce et les deux joueurs ont hérité de la note de 3/10 dans L’Equipe. « Première et dernière sélection pour Todibo », « Todibo se souviendra de sa première sélection en équipe de France. Nous aussi. Deschamps pareil », « Todibo a vraiment le potentiel pour figurer dans les Bleus éphémères », ont souligné des suiveurs de l'équipe de France pour qui Todibo n'a pas vraiment marqué de points pour cette première en Bleu.