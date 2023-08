EdF ‍: Thierry Henry coach des Espoirs, envoyez la pub ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Depuis quelques jours, Thierry Henry est annoncé comme le grand favori pour devenir le sélectionneur de l’Equipe de France espoirs.

Sylvain Ripoll n’a pas résisté à l’Euro espoirs manqué par l’Equipe de France. Remercié par la FFF, il n’a pas encore de successeur. Cela ne devrait plus tarder puisque le nom du nouveau sélectionneur de l’Equipe de France espoirs est attendu la semaine prochaine. Les noms de Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan ou encore Sabri Lamouchi ont filtré mais ces derniers jours, le grandissime favori se nomme Thierry Henry. A quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, la candidature du champion du monde est appuyée par le ministère des Sports et a de grandes chances d’aboutir.

😜 Quand @ThibaultLeRol essaye d'en savoir plus sur l'avenir de Thierry Henry.



Titi : "Pub, pub, faut envoyer la pub !" 😂#RCLSRFC pic.twitter.com/TIwh0709md — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 20, 2023

Consultant pour Prime Video à l’occasion du choc entre Lens et le Stade Rennais ce dimanche, Thierry Henry a logiquement été cuisiné par son collègue Thibault Le Rol au sujet d’une possible nomination à la tête des Espoirs. Et plutôt que de formuler une véritable réponse quant à son avenir ou pas sur le banc des Bleuets, Thierry Henry a préféré esquiver le sujet avec des blagues et des grimaces dont il a le secret.

Thierry Henry garde le silence sur son avenir

« Envoyez la pub ! » a notamment lâché, hilare, le consultant de Prime Video, pour qui ce n’était pas le moment ni l’endroit d’évoquer son avenir professionnel. Une chose est certaine, en cas de nomination à la tête de l’Equipe de France espoirs, Thierry Henry devra cesser ses fonctions de consultant à la télévision française. Et c’est assurément une mauvaise nouvelle pour les suiveurs de la Ligue 1 tant le champion du monde régale sur Prime Video depuis l’acquisition des droits du championnat de France par la plateforme.