La compo inédite de la France contre l’Allemagne

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A la veille du match amical de gala face à l’Allemagne, qui organisera le prochain Euro, les indications sont nombreuses sur le 11 de Didier Deschamps qui devrait débuter.

Le sélectionneur national a toutefois un doute principal, sur le nom du gardien titulaire en raison des récents pépins physiques de Mike Maignan. Brice Samba pourrait ainsi débuter cette rencontre à Lyon. En défense, Jules Koundé et Lucas Hernandez sont pressentis pour occuper les côtés, même si le Barcelonais n’est pas vraiment à l’aise à droite. L’axe sera occupé par la charnière composée de Benjamin Pavard et Dayot Upamecano. Au milieu, ce sera un solide trio composé de Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. En attaque, Kylian Mbappé occupera son poste à l’aile gauche, avec Ousmane Dembélé à droite et Marcus Thuram est pressenti pour être en pointe à la place d’Olivier Giroud.

La compo attendu de la France contre l'Allemagne : Samba (ou Maignan) - Koundé, Pavard, Upamecano, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Thuram