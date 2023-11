EdF ‍: Thierry Henry attaqué, Jérome Rothen part au clash

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, Thierry Henry répondait à une question d’un journaliste sur le niveau de la Ligue 1. Le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs, pas vraiment habitué à la langue de bois, a répondu sans détour.

« Ce n’est pas forcément les buts le problème, c’est que lors de Lens-OM il n’y a pas eu de tirs cadrés. En fait, il n’y a pas eu d’actions, pas de tirs cadrés. Est-ce que cela est propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas. Maintenant, je remarque que Nice est deuxième en ayant marqué 13 buts. Est-ce que cela vous surprend ? » s’était interrogé le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs. Une réponse qui a provoqué la furie de Michel der Zakarian, entraîneur de Montpellier et vieux routier de la Ligue 1 et qui a totalement dézingué Thierry Henry dans les colonnes du Midi Libre.

« Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! » s’est énervé Michel der Zakarian. Les propos du coach de Montpellier ne sont pas passés inaperçus et ont provoqué la stupéfaction la plus totale de Jérôme Rothen. Dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a volé au secours de Thierry Henry, qualifiant par ailleurs les propos de Michel der Zakarian de « honteux ».

Jérôme Rothen vole au secours de Thierry Henry

« Ses propos sont honteux. Il n’y a pas que sur la Ligue 1 mais aussi sur la carrière d’entraîneur de Thierry Henry. On a le droit de parler en mal de lui mais quand tu es un confrère, tu te dois d’avoir un minimum de respect pour la personne déjà. Tu l’attaques personnellement et sur sa profession et je trouve que c’est gratuit de sortir ses mots du contexte et de dire : ‘il parle, il critique la L1 mais il n’est resté que trois mois entraîneur à Monaco.’ Je ne vois pas le rapport, il est complètement hors sujet. On peut refaire la carrière d’entraîneur de Michel Der Zakarian et je ne parle même pas de joueur parce qu’on peut le ridiculiser encore plus » dégaine Jérôme Rothen, très virulent au moment de défendre Thierry Henry, avant de poursuivre.

« Soit c’est un menteur parce qu’il transforme les propos de Thierry Henry, soit il n’a pas écouté les propos qui lui ont été rapportés par le journaliste. Si tu veux parler de Didier Deschamps ou de Thierry Henry, va voir ce qu’ils ont dit et après tu te fais ta propre idée. Quand j’entends Der Zakarian dire qu’il (Henry) dénigre la Ligue 1, s’il y en a bien un qui l’a mise en avant depuis qu’il est consultant puis entraîneur des Espoirs, c’est bien Thierry Henry. Dans notre émission spéciale, il a même dit : ‘La ligue 1 a un très bon niveau, elle est largement à la hauteur des championnats en Europe, elle est très compliquée, tactique, défensive’. Il a juste parlé des deux dernières journées de championnat » tient à rappeler Jérôme Rothen, pour qui l’attaque de Michel der Zakarian à l’encontre de Thierry Henry est totalement gratuite autant qu’elle est méchante et inutile. De quoi rendre fou de rage le consultant de RMC, lequel a parfaitement assuré son rôle d’avocat n°1 du sélectionneur des Espoirs.