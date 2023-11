France ‍: Thierry Henry est furieux après avoir vu cela

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France Espoirs a subi sa première défaite de l'ère Henry vendredi soir. Les Bleuets ont été surclassés par l'Autriche 2-0, le score étant même flatteur pour les Français. Thierry Henry a regretté le manque de caractère de son équipe dans une colère froide.

Depuis sa nomination en août dernier, Thierry Henry a ramené l'espoir de tirer enfin le meilleur de l'Equipe de France Espoirs. Le professionnalisme et l'exigence de l'ancien attaquant d'Arsenal devaient permettre aux Wahi, Cherki, Akliouche et consorts de livrer de belles prestations. Les premiers matchs ont été encourageants avec un large succès contre le Danemark en amical (4-1) et un sans-faute en éliminatoires de l'Euro 2025. Les Bleuets ont notamment fessé la Slovénie 4-0 et Chypre 9-0. Mais, les hommes d'Henry ont subi un sérieux coup d'arrêt en Autriche avec un revers 2-0 vendredi soir.

Le fiasco autrichien était pressenti par Henry

Une défaite nette qui aurait pu être bien plus conséquente. Les Autrichiens ont dominé dans le jeu et ont frappé 4 fois les montants de Guillaume Restes. La copie française a été décevante, rappelant même certains matchs aperçus pendant le mandat de Sylvain Ripoll. Après la partie, Thierry Henry s'est exprimé au micro de la Chaine l'Equipe. Il n'a pu cacher sa frustration et sa colère après le non-match des siens. Il regrette le manque de constance et de caractère de l'Equipe de France Espoirs, estimant que le revers de dimanche aurait pu survenir lors des précédentes victoires.

Thierry Henry après la défaite 💬 « on est toujours premiers mais c’était pas terrible (…) il.y a quelque chose qui s’appelle l’envie, bravo à l’Autriche » #AUTFRA pic.twitter.com/XQ6OvOo8UF — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 17, 2023

« Ça nous pendait au nez. Ça fait un petit moment que cela aurait pu arriver. La Slovénie aurait pu le faire, la Bosnie aurait pu le faire et eux ils ont pu le faire. On a vu une équipe en face qui savait que c’était la dernière chance peut-être de se qualifier. On a vu aussi une équipe qui pensait qu’on était déjà qualifié. On a brûlé notre joker, on est toujours premier mais la manière n’était pas terrible. Je vais rester poli. Il y a quelque chose qui s’appelle l’envie, dans le football. A un moment donné, on peut parler de tactique, de peu importe. Les 2 buts, c’est juste une question d’envie. […] Le niveau était bien bas ce soir », a t-il lâché. De quoi calmer certains supporters et observateurs qui voyaient ces Bleuets un peu trop fort avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024.