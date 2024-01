EdF ‍: Le Real offre un nouvel intouchable à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Non convoqué depuis plus d’un an, Ferland Mendy s’est éloigné de l’équipe de France. Le sélectionneur Didier Deschamps a d’autres solutions au poste de latéral gauche. Mais le technicien ferait mieux de changer ses plans d’après les déclarations de l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti.

A l’approche des mercatos, il n’est pas rare que le nom de Ferland Mendy alimente des rumeurs dans la presse espagnole. Le latéral gauche du Real Madrid est régulièrement annoncé sur le départ puisqu’il ne justifie pas les 48 millions d’euros dépensés sur son transfert à l’été 2019. Le problème ne vient pas de ses performances sportives. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais répond souvent présent lorsqu’il est aligné.

Mendy, une référence à son poste

En revanche, le Real Madrid peut regretter son temps passé à l’infirmerie. Le Français multiplie les blessures depuis son arrivée en Espagne, où certains lui reprochent également ses limites offensives. De son côté, Carlo Ancelotti ne fait pas partie de ses détracteurs. L’entraîneur des Merengue reste un grand admirateur de Ferland Mendy à qu’il a adressé le plus beau des compliments.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ferland Mendy (@ferland_mendy)

« Mendy, quand il va bien, c’est tout simplement le meilleur latéral gauche du monde pour moi, sur le plan défensif, a encensé le coach italien ce samedi en conférence de presse. Offensivement, il peut s’améliorer, oui. Il me semble qu'il a progressé parce qu'il a marqué un but inattendu l’autre jour (lors du succès 5-3 ap. contre l’Atlético Madrid mercredi en Supercoupe d’Espagne). Mais défensivement, quand il est en pleine forme, Mendy est le meilleur latéral gauche du monde. »

Outre la confiance donnée à l’international tricolore, la déclaration peut aussi servir de message à Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus, qui s’appuie sur les frères Hernandez, mais aussi sur la polyvalence d’Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche, n’a plus convoqué le Madrilène depuis sa dernière sélection en septembre 2022.