EdF : Riolo s'inquiète « à au moins 70 % des postes » avant le Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après le triste match nul de l'équipe de France contre les USA samedi (1-1), Daniel Riolo se montre inquiet avant la Coupe du Monde 2018.

Une semaine avant leur entrée en lice dans le Mondial russe face à l'Australie, les Bleus n'ont pas du tout rassuré. Pour son dernier match de préparation à Lyon, la France a eu le plus grand mal à se défaire d'une jeune équipe des Etats-Unis. Menée au score, la troupe de Didier Deschamps a réussi à arracher le match nul en deuxième période grâce à Mbappé. Malgré tout, ce résultat contre un pays qui ne participera pas à la Coupe du Monde ne rassure pas. Entre un système de jeu à peaufiner, avec un 4-3-3 ou un 4-4-2, et des titulaires à déterminer à certains postes, Daniel Riolo fait grise mine avant le départ des Bleus en Russie.

« Je ne suis pas sûr que les matchs d'avant ont été à ce point rassurant. Et celui contre les USA, dans une configuration que l'on n'aime pas, c'est-à-dire où il faut faire le jeu, où on regarde de plus près les différences faites par nos individualités parce que le jeu collectif n'est pas huilé, est décevant... À l'arrivée, le pire du pire de ce match-là, c'est qu'à au moins 70 % des postes en Bleus, tu te poses des questions... À moins d'une semaine du début du Mondial 2018... Je suis sûr que tu vas te dire. Le gardien ? Point d'interrogation. Les latéraux, tout le monde est en train de dire : et si Pavard et Lucas Hernandez étaient mieux que les deux qui ont un statut de titulaire, obtenu je ne sais où... », a balancé, sur les ondes de RMC, le journaliste, qui estime donc que la France est encore en chantier à quelques jours du Mondial, que ce soit en défense, mais aussi au milieu puisque Riolo a également critiqué Pogba après cette inquiétante prestation face aux USA.