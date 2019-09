EdF : Riolo dit oui à un choc Algérie-France, à une condition !

Dans : Equipe de France, Info.

Dans les tuyaux ces dernières semaines, un match entre l’Algérie et la France pourrait officiellement être organisé prochainement. Evidemment, l’organisation est primordiale pour cette affiche entre le champion d’Afrique et le champion du monde puisque lors de l’unique confrontation entre les deux équipes, des incidents avaient éclaté au Stade de France. C’est précisément pour cette raison que si la rencontre est organisée, elle doit impérativement se dérouler en Algérie selon Daniel Riolo, qui estime que la France ne peut pas accueillir ce match.

« Un match Algérie-France ? Oui, mais c’est beaucoup mieux si cela se passe en Algérie. Car en France, évidemment il y aura des abrutis, cela ne se passera pas comme il faut et il pourrait y avoir des incidents. Mais en Algérie, je suis certain que cela se passera bien et qu’il n’y aura aucun problème car je ne vois pas pourquoi il y en aurait. Les Bleus seraient parfaitement reçus là-bas. En revanche, l’Equipe de France jouant en France contre l’Algérie, serait très mal reçue dans son propre stade par les supporters » estime Daniel Riolo, qui déplore évidemment que les supporters français et les fans algériens de France ne soient pas en mesure de bien se tenir pour cette affiche si elle venait à se dérouler à Saint-Denis.