EdF : Pierre Ménès tire le signal d'alarme pour ce joueur du PSG

Dans : Equipe de France, PSG.

En grande difficulté contre l’Islande la semaine dernière, Presnel Kimpembe ne s’est pas montré beaucoup plus rassurant lors du match France-Allemagne, mardi soir au Stade de France. S’il n’est pas réellement fautif sur le penalty très sévère sifflé à l’encontre des Bleus, le défenseur du Paris Saint-Germain a été en grande difficulté face à Werner et Sané en première mi-temps. Une relance hasardeuse de sa part aurait par ailleurs pu avoir de grosses conséquences lors du second acte. Une troisième sélection totalement ratée qui commence à inquiéter Pierre Ménès, lequel s’est exprimé au sujet du Parisien sur son blog.

« Kimpembe (3/10) : Je ne vais pas l’accabler sur le penalty qu’il provoque car pour moi, il est très sévère (j’en reparlerai dans l’analyse). Mais le reste du match, ce n’est pas possible. Avant la pause, il n’était pas dans le match, pas présent dans les duels, fébrile. Et en seconde période, il est l’auteur d’une relance plein axe qui aboutit à un tir dangereux de Gnabry. Ces deux matchs en Bleu ne plaident pas pour sa cause » a confié le journaliste de Canal Plus, un brin déçu par les performances internationales de Presnel Kimpembe. Espérons pour l’avenir des Bleus que le champion du monde parviendra à élever son niveau, car l’absence de Samuel Umtiti pourrait durer un certain temps.