EdF : Paul Pogba se fait salement détruire par JM Larqué

Le match amical remporté par la France, avec la manière, contre l'Italie a eu un effet secondaire, celui de déclencher une grosse polémique sur la présence de Paul Pogba dans le onze de départ de Didier Deshamps. Car le joueur de Manchester United a bien du mal à faire taire les critiques sur son réel apport chez les Bleus et ce n'est pas saison avec les Red Devils qui a calmé le débat.

Ce dimanche, dans L'Equipe, Jean-Michel Larqué n'est pas tendre au moment d'évoquer le cas Paul Pogba. « Sa situation actuelle m'inquiète, oui, en raison de son niveau de performance, et surtout parce qu'il ne progresse pas, dans aucun domaine. J'ai vu Antoine Griezmann progresser, je vois Corentin Tolisso progresser mais Paul Pogba, lui, je le vois presque régresser. Le Paul Pogba d'aujourd'hui est moins intéressant qu'il y a deux ou trois ans. Il avait déjà des lacunes, mais il était brillant de temps en temps. Quand je le vois en finale de la Cup contre Chelsea, j'ai l'impression qu'il joue un match amical, et qu'il n'a pas conscience des efforts à faire au plus haut niveau », explique l'ancien capitaine de l'ASSE, désormais consultant pour RMC. Paul Pogba est pour l'instant silencieux face à ces critiques, mais il doit être conscient que c'est sur les terrains russes qu'il aura l'occasion de le faire.