EdF : Le Graët lui passe la pommade, Benzema ne va pas aimer

Dans : Equipe de France.

Auteur d’une saison exceptionnelle, Karim Benzema fait l’unanimité au Real Madrid et plus globalement en Espagne.

En revanche, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est loin d’avoir la même cote d’amour en France. Totalement zappé par Didier Deschamps, le buteur madrilène est toutefois apprécié au sein de la Fédération Française de Football. Au plus haut sommet du football tricolore, un certain Noël Le Graët est raide dingue de Karim Benzema. Et le Breton ne s’en cache pas puisque dans une interview accordée à RMC Sport en cette fin de semaine, il a tout simplement expliqué que Karim Benzema avait certainement réalisé la plus belle saison de sa carrière. Suffisant pour envisager un retour en Bleus ? Cela n’a toutefois rien à voir…

« Il fait une saison exceptionnelle avec le Real, j'ai déjà félicité Zidane qui est son coach. Il fait partie aujourd'hui, sur la saison qu'il vient de réaliser, des meilleurs joueurs. Le meilleur ? Ce n'est pas à moi de juger parce que je n'ai pas vu tous les matchs. Mais il a fait à mon avis la meilleure saison de sa carrière » a indiqué Noël Le Graët, lequel avait expliqué il y a quelques mois sur l’antenne de la radio que Karim Benzema est un « très bon joueur » mais que son aventure avec l’Equipe de France était « terminée ». Des propos qui avaient fortement déplu à l’avant-centre titulaire du Real Madrid, qui avait répliqué sur Twitter en indiquant que seul un joueur pouvait mettre fin à sa carrière internationale. Malgré les éloges de Noël Le Graët, il reste à ce jour improbable de revoir Karim Benzema sous la tunique bleu blanc rouge. Ces éloges feront donc ni chaud ni froid à KB9, qui a déjà accusé le président de la FFF de tenir un double langage à son sujet.