EdF ‍: Le futur maillot de la France a fuité, c'est à l'ancienne

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

À quelques mois du début de l'Euro 2024, l'équipe de France prend de l'avance et prépare déjà la tunique des hommes de Didier Deschamps pour la compétition. Le nouveau maillot des Bleus a fuité et il ne fait pas l'unanimité.

L'Euro 2024 ne commence que le 24 juin mais la France a vraisemblablement déjà hâte d'y être. Après une décevante élimination contre la Suisse lors des huitièmes de finale, durant la précédente édition, les Bleus ont retrouvé le sourire avec une finale de Coupe du monde. L'équipe de France est presque assurée de valider son ticket pour le tournoi et fait assurément office de favorite pour la victoire. Pour l'occasion, Nike prépare évidemment un maillot qui pourrait devenir iconique en cas de troisième sacre à l'Euro. Le site Footy Headlines, spécialiste des fuites sur les maillots, est parvenu à trouver à quoi allait ressembler la tunique des Tricolores. Un nouveau design, avec le retour du coq, emblème sportif de la France, mais qui ne fait pas forcément plaisir à tous les supporters.

Un maillot style rétro qui divise

💣💣💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: France EURO 2024 Home Kit Info + Prediction: https://t.co/E7thypYUIJ — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 18, 2023

« Franchement le style coupe du monde 98 ça marchait bien mais en 98 », « En vrai je suis déçu, il n'est pas beau du tout », « Le maillot qui sent la défaite en quarts de finale », « Je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu » sont des commentaires que l'on peut retrouver depuis la divulgation du nouveau maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Avec comme toujours son lot d'insatisfaits. Si la pièce rappelle les glorieux souvenirs des sacres 98 et 2000, le style vintage ne plaît clairement pas à tous les fans des Bleus. Nike, sponsor de la France, va probablement s'attirer la foudre des supporters, même si ce sera le verdict du marketing, et le succès ou non du maillot, qui tranchera. Pour le moment, la deuxième nation au classement FIFA est première du groupe B des qualifications devant les Pays-Bas et une seule victoire assurerait la présence des Bleus pour cet Euro.