EdF : La liste de Deschamps en fonction du pouvoir médiatique des joueurs ?

Dans : Equipe de France, OM.

Président du syndicat des entraineurs, Raymond Domenech vient de jeter un gros pavé dans la mare de Didier Deschamps. Interrogé sur la possibilité de voir Florian Thauvin être sélectionné en équipe de France en vue de la Coupe du monde en Russie, l’ancien coach des Bleus a tout d’abord expliqué que cela dépendrait également de l’état de forme de ses concurrents, alors que des joueurs comme Coman et Dembélé ne sont pas au niveau du joueur de l’OM actuellement. Mais Domenech a aussi expliqué aux détours de son analyse, que Didier Deschamps prenait également en compte le « pouvoir médiatique » des joueurs, et l’influence que cela pouvait avoir sur l’ensemble de la compétition.

« Celui qui est au Bayern ou à Manchester, mais qui ne joue qu’un match sur cinq, il n’est pas mieux loti que celui qui joue tous les matches à l’OM. Thauvin, en bleu, ne viendrait pas comme titulaire. Est-ce qu’il peut apporter au groupe, en entrant en cours de match ? Il a le talent pour. Après, il faudra voir comment vont Coman et Dembélé. Dans la réflexion de Deschamps, tout compte. Par exemple : si je le prends, y aura-t-il une campagne médiatique pour qu’il joue titulaire ? Avec Thauvin, il n’y en aura pas. Il est meilleur buteur et meilleur passeur de l’OM : cela veut dire quelque chose, sur une saison », a livré l’ancien sélectionneur dans les colonnes de L’Equipe. Une réflexion qui s’appuie certainement sur l’énorme campagne médiatique et populaire afin de voir Hatem Ben Arfa être pris en équipe de France pour l’Euro 2016, ce à quoi Didier Deschamps avait difficilement résisté. De là à préférer un remplaçant sage comme Florian Thauvin plutôt qu’un joueur capable de bouleverser le groupe en place…