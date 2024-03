EdF ‍: La France n'est plus favorite de l’Euro

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Battue par l’Allemagne samedi soir à Lyon (0-2), l’Equipe de France n’est officiellement plus la grande favorite des bookmakers pour l’Euro 2024 à trois mois du coup d’envoi du championnat d’Europe.

Depuis plusieurs mois, l’Equipe de France est citée comme l’équipe favorite de l’Euro 2024 en Allemagne. Champions du monde 2018 et vice-champions du monde 2022, les Bleus de Kylian Mbappé ont une équipe qui fait rêver sur le papier, avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs d’Europe. On s’attendait d’ailleurs à une victoire probante contre l’Allemagne, samedi soir en match amical à Lyon… il n’en a rien été. En effet, les joueurs de Didier Deschamps ont pris le bouillon face à l’équipe de Julian Nagelsmann. Cela ne doit pas tout remettre en cause, mais cette défaite rappelle qu’il n’y a pas que l’Equipe de France en Europe et qu’il faudra sortir des prestations de très haut niveau à l’Euro pour remporter le titre.

A en croire les bookmakers, les Bleus ne sont d’ailleurs plus les favoris du championnat d’Europe qui se déroulera dans trois mois. En effet, malgré sa défaite contre le Brésil samedi soir en match amical (0-1), c’est l’Angleterre qui a les faveurs des bookmakers. Après une demi-finale de Coupe du monde en 2018, une finale d’Euro en 2021 et un quart de finale à la Coupe du monde 2022, les joueurs de Gareth Southgate ont accumulé de l’expérience et font désormais office de grand favori. La génération dorée des Three Lions n’y est pas pour rien. Avec des joueurs tels que Jude Bellingham, Bukayo Saka ou encore Harry Kane, il est clair que l’Angleterre a sur le papier l’une des meilleures équipes d’Europe… avec l’Equipe de France. Les Bleus et l’Allemagne sont les deuxième et troisièmes favoris aux yeux des bookmakers. Espérons que Didier Deschamps et ses hommes parviennent à contrer les pronostics en s’imposant comme la meilleure équipe du championnat d’Europe dans trois mois afin d’aller soulever le trophée tant convoité.