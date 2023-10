EdF ‍: Koundé out, Daniel Riolo soutient Clauss

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'équipe de France a validé son ticket pour l'Euro 2024 en battant les Pays-Bas (2-1). Jonathan Clauss aura réalisé une belle performance.

L'équipe de France a répondu présente ce vendredi soir aux Pays-Bas pour valider sa présence à l'Euro 2024. Deux buts magnifiques de Kylian Mbappé auront suffi au bonheur des doubles champions du monde. Pour son retour avec les Bleus, Jonathan Clauss aura aussi fait son match, se montrant disponible et volontaire offensivement. Le latéral de l'OM prouve qu'il est au niveau international et bien décidé à redistribuer certaines cartes. En tout cas, pour certains fans et observateurs, Jonathan Clauss a tout de la meilleure solution pour occuper le poste de latéral droit numéro 1, sachant que Jules Koundé n'y est pas très à l'aise. C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo, assez impressionné par Jonathan Clauss.

Clauss, enfin la bonne solution pour les Bleus ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Clauss (@djoninho25)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur la performance du latéral de l'OM. « Cela a très bien marché, à l'image du premier but. Clauss a été très audacieux après avoir été enlevé. Il a osé et est allé au bout. Il est allé dans la surface. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Jonathan Clauss. Tu mets Clauss en sachant qu'il est numéro 2. Le numéro 1 n'est pas latéral et c'est Koundé. S'il n'est pas blessé, il jouera. Avec lui, tu ne marques pas le premier but comme ça. Je le préfère à Koundé à droite même si j'ai rien contre lui. Ce n'est pas un arrière droit », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui pense que l'ancien joueur de Lens a un bel avenir devant lui en équipe de France si Didier Deschamps décide de mettre un vrai arrière droit de métier dans son équipe. D'ici à l'Euro 2024, le sélectionneur devrait en tout cas faire pas mal de tests. A Clauss de saisir sa chance.