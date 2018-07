EdF : Vincent Duluc adore ce Paul Pogba moins fanfaron !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

C’est certain, Paul Pogba ne fera jamais l’unanimité. Mais le milieu de l’équipe de France a balayé une bonne partie des critiques ces dernières semaines.

L’international tricolore a adopté un jeu plus simple et surtout plus efficace. En effet, le Mancunien est davantage présent à la récupération et perd moins de ballons dans la construction. Une évolution à l’image de sa communication selon le journaliste Vincent Duluc, qui a remarqué une différence entre les deux points presse d’un Pogba enfin prêt à échanger sa cape contre un bleu de chauffe.

« Il y a 15 jours, pour résumer, après une absence médiatique d'environ quatre ans, Pogba était encore dans la posture, il était encore comme en représentation, il parlait de lui. Et là, la transformation ressemble exactement à son jeu, a comparé notre confrère de L’Equipe. Sur le terrain, on voit très bien qu'il s'occupe moins de lui, il s'occupe moins des enluminures, des beaux gestes techniques, il s'occupe moins de marquer ou de faire des passes décisives. Il s'occupe de l'équilibre de l'équipe, de défendre. Il s'est déshabillé de son costume de super-héros pour être un ouvrier comme les autres, mais un ouvrier évidemment avec un talent exceptionnel. »

Fini le cinéma de Pogba

« Ce qui a été marquant, c'est qu'il a parlé tout d'un coup au nom des autres. Il a cessé de parler de lui, on n'est plus dans les outrances du jeune Pogba avec la "Pog-dance" ou le "Pog-cinéma", on est dans la volonté d'un joueur formidable et compétiteur de remporter la finale de la Coupe du monde, a insisté Duluc. Si on était encore un petit peu inquiet sur la manière dont l'EdF allait enchaîner demi-finale et finale, on ne l'est plus du tout après avoir entendu Pogba se recentrer sur l'essentiel : le jeu, l'EdF et les autres. » Visiblement, le message du sélectionneur Didier Deschamps a fini par passer.