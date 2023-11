EdF ‍: Kolo Muani en crise, la France change ses plans

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Utilisé au poste d’avant-centre par Didier Deschamps lors des derniers rassemblements, Randal Kolo Muani pourrait évoluer sur un côté face à la Grèce ce mardi soir. Un moyen d’enlever un peu de pression à l’attaquant du PSG, en crise de confiance, pour tenter de le relancer.

Depuis son éclosion au plus haut niveau à l’Eintracht Francfort, tout va très vite pour Randal Kolo Muani. Une saison exceptionnelle en Bundesliga, une convocation en Equipe de France pour la Coupe du monde, un but en demi-finale du Mondial et une signature au PSG pour près de 100 millions d’euros. A seulement 24 ans, l’ancien attaquant de Nantes peine à digérer tous ces évènements, lesquels se sont produits en l’espace de seulement douze mois. Propulsé dans la peau d’un titulaire au poste d’avant-centre en Equipe de France après la Coupe du monde au Qatar, Randal Kolo Muani n’a pas assumé ce nouveau statut sur le terrain avec des performances difficiles.

💬 Didier Deschamps sur Randal Kolo Muani : « C'est quelqu'un qui a un potentiel important, mais qui a besoin de temps et de s'améliorer. » #lequipeFOOT pic.twitter.com/0xcDaQo6Rm — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 13, 2023

Lors du dernier rassemblement au mois d’octobre, « RKM » n’a pas marqué de points malgré une titularisation contre les Pays-Bas à la Johan Cruyff Arena. Sur le banc face à Gibraltar samedi soir, Randal Kolo Muani a de grandes chances d’être titulaire ce mardi contre la Grèce. Mais à en croire les informations de L’Equipe, Didier Deschamps va changer ses plans pour tenter de relancer l’attaquant parisien. En effet, Randal Kolo Muani devrait débuter sur un côté de l’attaque tricolore et non en pointe puisque c’est Olivier Giroud qui sera le n°9 de l’Equipe de France à Athènes.

Le plan de Deschamps pour relancer Kolo Muani

Un moyen pour Didier Deschamps d’enlever un peu de pression à un joueur qu’il a défendu au début du rassemblement lorsque celui-ci a été critiqué par les journalistes. « Vous êtes trop sévères avec lui » avait notamment regretté le sélectionneur national. Didier Deschamps peut être rassuré, Randal Kolo Muani est sur le chemin d’un retour au meilleur niveau, c’est en tout cas ce que son entourage assure. « Randal est mieux ces derniers temps, il prend du plaisir. C’est peut-être anodin, mais le plaisir est très important pour lui sur le terrain. Il comprend de mieux en mieux ce que lui demande Luis Enrique aussi. La confiance et le discours de Didier Deschamps sont venus rajouter de la sérénité à tout ça » confie son entourage dans L’Equipe. Il n’y a plus qu’à briller face à la Grèce sur un côté pour définitivement se relancer. Cela commence tout de même à urger pour « Kolo », à six mois de l’Euro 2024 en Allemagne.