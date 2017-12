EdF : Incapable de gérer les stars, Deschamps se fait démonter !

Dans : Equipe de France.

Régulièrement interrogé sur la mise à l’écart de Karim Benzema, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps refuse de se répéter.

Le patron des Bleus l’a déjà dit à plusieurs reprises, l’attaquant du Real Madrid, impliqué dans l’affaire Mathieu Valbuena, n’est pas convoqué pour des raisons sportives. Et parce qu’il pourrait nuire à l’équilibre du groupe tricolore. En gros, le technicien ne veut pas se prendre la tête avec un joueur susceptible de perturber la tranquillité de son vestiaire, à l’image du cas Samir Nasri par le passé. Invité dans l’émission Breaking Foot, l’attaquant El-Hadji Diouf a ouvertement critiqué la gestion de Deschamps.

« Je ne le connais pas beaucoup. Je n'ai pas joué contre lui ni avec lui, on n'est pas de la même génération. C'est un entraîneur que je n'aimerais pas avoir, a lâché le Sénégalais sur SFR Sport. Parce qu'au niveau caractère, ça n'irait pas. Didier, c'est quelqu'un qui essaye de faire un groupe qu'il peut gérer. Mais si on regarde ce qu'il a manqué à l'équipe de France à l'Euro 2016, c'est un grand joueur. Les grands joueurs, on les gère. Quand on est entraîneur, il faut gérer les grands joueurs et laisser les états d'âme de côté. La finale de l'Euro, qu'on le veuille ou non, tu as plus de chances de la gagner avec Benzema. » Pourtant, le Merengue n’a pas toujours brillé avec l’EdF.