EdF : Il joue le maintien et interpelle Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Auteur d’une belle saison sous le maillot du FC Nantes, Ludovic Blas ambitionne de découvrir les joies d’une première sélection en équipe de France au cours des prochains mois. Histoire de retrouver Randal Kolo Muani ou Kylian Mbappé, ses amis tricolores.

Déjà très bon la saison passée avec les Canaris, en étant par exemple à l’origine de la victoire nantaise en Coupe de France avec son penalty en finale contre Nice, Ludovic Blas a encore franchi un cap cette saison. Suite à un redémarrage difficile l’été dernier, après son transfert avorté à Lille, le numéro 10 jaune et vert s’est parfaitement remis dans le droit chemin. Auteur d’une belle campagne en Europa League, avec trois buts et trois passes décisives, dont une jolie réalisation sur la pelouse de la Juventus en seizièmes de finale, l’ancien Guingampais est encore une fois le principal artisan du beau parcours de Nantes en Coupe de France. Buteur décisif face à l’OL en demi-finales au début du mois avec une magnifique volée (1-0), Blas régale les supporters du Stade de La Beaujoire. Et même si la saison du FCN est plus compliquée en L1, avec une quinzième place, deux points au-dessus de la zone rouge, Blas est devenu une valeur sûre du championnat. Si bien qu’il pourrait bien toquer à la porte de l’équipe de France à l’avenir. Un vrai objectif pour le joueur de 25 ans.

« C'est un objectif pour tous les joueurs français »

- 🗣️@MamoodTraore : "Le rejoindre (Kolo Muani) en équipe de France, ça reste pour vous un objectif ?"



- Ludovic Blas : "Bien sûr, évidemment. Retrouver Kylian, Randal, le petit 'Cus' (Thuram), Théo. Tous les gens avec qui j'ai joué. Quand tu gagnes un Euro (U19), c'est fort." pic.twitter.com/zdD7s2jtwV — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 16, 2023

« Est-ce que l'équipe de France est un objectif ? Bien sûr, évidemment ! Retrouver Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, le petit 'Cus' Thuram, Théo Hernandez. Tous les gens avec qui j'ai joué. Quand tu gagnes un championnat d'Europe des moins de 19 ans, en 2016, c'est fort. C'est un objectif pour tous les joueurs français donc, je vais travailler et après on verra bien ce qu'il se passera », a lancé Ludo Blas sur Téléfoot. Vainqueur de l’Euro U19 en 2016 avec des stars comme Mbappé ou Thuram, Blas fait donc passer un message à Didier Deschamps, fin observateur des prestations du Nantais depuis quelques mois. Mais s’il veut intégrer l’effectif des Bleus, Blas va peut-être devoir imiter Randal Kolo Muani, passé de Nantes à Francfort l’été dernier pour confirmer dans un grand championnat européen ainsi qu’en Ligue des Champions avant de faire son trou en équipe de France. Le départ de Blas semble en tout cas programmé à un an de la fin de son contrat. Mais avant de penser au mercato estival, le Tricolore veut sauver son club et soulever une deuxième Coupe de France de suite afin de trouver le meilleur projet possible pour s’ouvrir les portes des Bleus dès la saison prochaine.