EdF ‍: Avec un concurrent comme Thuram, Giroud va se régaler

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Malgré son âge avancé, Olivier Giroud semble toujours indiscutable en équipe de France. Les différents attaquants ne parviennent pas à lui prendre sa place. Pour Rolland Courbis, le match contre l'Allemagne est un parfait exemple de l'importance du joueur de l'AC Milan en sélection.

Titularisé à la pointe de l'attaque, Marcus Thuram a eu du mal à exister face à l'Allemagne. Le joueur de l'Inter Milan a inscrit seulement 2 buts pour ses 17 premiers matchs en équipe de France. Un total similaire pour Randal Kolo Muani, en 14 sélections. Les deux buteurs français n'arrivent pas à faire oublier Olivier Giroud, qui a 37 ans, semble avoir encore une longueur d'avance sur la nouvelle génération, notamment à quelques mois de l'Euro 2024. Dans l'émission l'After Foot sur RMC Sport, Rolland Courbis s'est exprimé sur la concurrence chez les Bleus, au poste d'avant-centre. L'ancien entraîneur de Montpellier considère que Giroud mérite toujours d'être le titulaire à la pointe de l'attaque.

Le numéro 9 de la France, c'est toujours Olivier Giroud

🇫🇷 Thuram ou Giroud en 9 ? Pour Coach Courbis la réponse est claire. pic.twitter.com/ieiHlb3yBy — After Foot RMC (@AfterRMC) March 23, 2024

« Si tu dois faire un choix entre Thuram et Giroud, pour le moment et du moment qu'il n'y a pas un numéro 9 qui est venu poser des problèmes au profil de Giroud, c'est plus logique de démarrer le match avec lui. Il a 37 ans mais au moins il y a une présence, la possibilité d'avoir un jeu de tête » a affirmé Rolland Courbis. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 56 réalisations, l'ancien attaquant d'Arsenal pourrait néanmoins prendre sa retraite internationale après l'Euro en Allemagne. Pressenti pour rejoindre Hugo Lloris à Los Angeles FC, Olivier Giroud reste toujours aussi important pour les Bleus, surtout avec son profil pour Rolland Courbis, qui aide énormément Didier Deschamps. Marcus Thuram et Randal Kolo Muani vont devoir encore patienter avant de prendre la place du taulier. Surtout s'ils n'élèvent pas leur niveau de jeu rapidement.