EdF ‍: Hervé Renard et les Bleues vont cartonner, la France y croit

À partir du 20 juillet, et jusqu'au 20 août, l'équipe de France va tenter de s'offrir son premier sacre mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande. La plupart des Français croient en un bon parcours des Bleues.

La neuvième édition de la Coupe du monde féminine ne sera pas de tout repos pour l'équipe de France. Quelques mois après l'éviction de Noël Le Graët puis le départ forcé de Corine Diacre et l'arrivée d'Hervé Renard, l'atmosphère est très particulière pour les Bleues. Cinquième nation mondiale, la France sera positionnée dans le groupe F, avec pour premier adversaire la Jamaïque, puis le Brésil, bourreau de la précédente édition ainsi que le Panama. La voie est grandement ouverte pour accéder à la phase à élimination directe. Néanmoins, après deux éliminations consécutives en quart de finale, les Françaises espèrent enfin pouvoir rallier le dernier carré. L'institut de sondage Odoxa a réalisé une enquête sur l'équipe de France et ses chances en Océanie pour Winamax et RTL.

La France voit les Bleues au moins en demi-finale

Après ce sondage, 69 % des Français pensent que les Bleues iront en demi-finale. Un avis partagé par les amateurs de football qui y croient à 65 %. Malgré les scandales pendant l'hiver, le changement de sélectionneur et les nombreuses absences, l'équipe de France est soutenue, 82 % du grand public les trouvent motivées pour la compétition, 80 % trouvent la génération talentueuse et performante, tandis que 78 % estiment que le groupe semble sympathique. Sans grande surprise, c'est la capitaine Wendie Renard qui est la plus citée (54%), devant la revenante Eugénie Le Sommer (49%) et la nouvelle joueuse de Manchester United, Estelle Cascarino (33%). Des chiffres positifs et encourageants qui témoignent de la confiance envers Hervé Renard, son staff et ses joueuses. Cette enquête a été réalisée le mercredi 12 et le jeudi 13 juillet 2023 sur Internet auprès de 1005 personnes interrogées, âgées de 18 ans et plus dont 430 amateurs de football.