EdF : Hervé Renard a trouvé sa Mbappé

Par Corentin Facy

Nouveau sélectionneur de l’Equipe de France féminine, Hervé Renard est sur un nuage après son premier rassemblement avec les Bleues.

Au-delà des victoires contre la Colombie et le Canada en match amical, Hervé Renard a apprécié ses deux premières semaines au contact de l’Equipe de France féminine. Le nouveau sélectionneur des Bleues fait déjà l’unanimité auprès de ses joueuses. Le feeling est très bien passé entre le nouveau coach de l’Equipe de France et les filles, de bon augure à quelques mois de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Hervé Renard compare Cascarino à... Mbappé

Pour atteindre l’objectif d’Hervé Renard, à savoir remporter ce Mondial, les Bleues auront besoin de joueuses décisives et parmi elles, on pense évidemment à Delphine Cascarino. L’attaquante de l’OL a d’ailleurs tapé dans l’œil de son nouveau sélectionneur. Interrogé par le site Olympique et Lyonnais, l’ex-entraîneur de l’Arabie Saoudite a reconnu que Cascarino avait tout pour devenir chez les filles l’équivalent d’un certain… Kylian Mbappé, chez les hommes.

« Elle est dans une superbe forme. C’est une joueuse qui est capable athlétiquement de faire des différences sur le côté. Le football féminin va se tourner de plus en plus vers des qualités athlétiques qui vont se rapprocher du football masculin. On a un exemple parfait avec Kylian Mbappé. Elle a un peu de Mbappé dans les jambes donc c’est bien pour le football français » a savouré Hervé Renard, qui colle d’office une sacrée pression à Delphine Cascarino en la comparant de la sorte à l’attaquant du PSG.

Le retour de Le Sommer salué par Renard

Faisant le bilan sur ses attaquantes, Hervé Renard a également salué le retour en sélection d’Eugénie Le Sommer, buteuse pour son retour avec la France. « Je suis content pour elle qu’elle ait pu être décisive pour son retour. Elle a prouvé qu’on pouvait compter sur elle dans une surface de réparation. C’est là où elle est certainement la joueuse française la plus adroite » a analysé Hervé Renard, qui possède à disposition des joueuses de grande classe dans le secteur offensif et qui doivent permettre à la France de nourrir de grandes ambitions à l’aube de la prochaine Coupe du monde.