EdF : Hervé Renard à la ramasse, il stoppe le délire

Par Corentin Facy

Au moment de sa nomination à la tête de l’Equipe de France pour succéder à Corinne Diacre, Hervé Renard a fait l’objet de quelques interrogations en raison de sa méconnaissance du football féminin.

Parmi les membres du comité exécutif de la Fédération française de Football, certains n’étaient pas convaincus par la piste Hervé Renard pour la simple et bonne raison que l’ex-sélectionneur de l’Arabie Saoudite n’avait jamais entraîné d’équipe féminine. Pour certains, il était moins risqué de prendre un entraîneur habitué aux filles à l’instar de Gérard Prêcheur, actuel entraîneur des féminines du Paris Saint-Germain, qui était aussi une piste très sérieuse de la FFF pour prendre la succession de Corinne Diacre.

Le choix définitif s’est finalement porté sur Hervé Renard, ancien entraîneur de Sochaux, Lille ou encore de la Côte d’Ivoire et de l’Arabie Saoudite. Ancien adjoint de Corinne Diacre, Éric Blahic a également intégré le staff d’Hervé Renard. Pour le coup, il s’agit d’un pur spécialiste du football féminin. Et dans une interview accordée au Télégramme, le natif de Saint-Brieuc s’est dit agréablement surpris par la connaissance du football féminin de la part d’Hervé Renard. Cela permet donc de mettre fin à un faux débat.

Hervé Renard fin connaisseur du football féminin

« J’ai été très, très surpris. À partir du moment où il a décidé d’être dedans, il s’est totalement investi dans cette mission-là » a avoué le nouvel adjoint d’Hervé Renard en Equipe de France féminine, avant de poursuivre. « Je crois qu’il regardait l’équipe de France assez souvent, et récemment il s’est mis sur tous les logiciels, il a vu tous les matches. C’était vraiment intéressant. Son expérience du football féminin, c’est un faux débat. Il a su s’entourer, il a mesuré les risques, il a consulté et on a avancé comme ça » a fait savoir Éric Blahic. La hype Hervé Renard peut donc continuer alors que pour l’heure, le nouveau sélectionneur de l’Equipe de France féminine fait l’unanimité, notamment auprès de ses joueuses, qui apprécient un changement radical par rapport à ce qu’ils ont connu avec Corinne Diacre.