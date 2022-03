EdF : Giroud revient, un problème à régler avec Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pour compenser l’absence de l’attaquant Karim Benzema, blessé au mollet, Didier Deschamps a décidé de rappeler Olivier Giroud. Cette convocation surprise ne facilitera pas la tâche du sélectionneur de l’équipe de France, qui devra notamment gérer les éventuelles tensions avec Kylian Mbappé.

Après la première convocation envoyée au Lensois Jonathan Clauss, Didier Deschamps nous a encore surpris. On pensait Olivier Giroud définitivement écarté de l’équipe de France. Mais suite au forfait de Karim Benzema, blessé à un mollet depuis lundi dernier, le sélectionneur des Bleus a décidé de rappeler l’attaquant du Milan AC. Avec du recul, son choix paraît logique. Mais le contexte rend sa décision totalement inattendue. Rappelons que le champion du monde n’avait plus été convoqué depuis la fin de l’Euro l'été dernier.

Souvent défendu par Didier Deschamps, Olivier Giroud l’avait déçu avant le début de la compétition, lorsqu’il avait reproché à ses coéquipiers, à commencer par Kylian Mbappé sans le nommer, de ne pas suffisamment le servir. De quoi nuire à la tranquillité du groupe chère au sélectionneur, conscient que la cohabitation devenait difficile avec Kylian Mbappé. Du coup, Vincent Duluc a déjà prévenu Didier Deschamps. « Il va falloir, aussi, éclaircir l’air avec Mbappé », a écrit le journaliste de L’Equipe sur Twitter, tout en s’interrogeant sur les plans du sélectionneur avec l’avant-centre du Milan AC.

« Il revient pour une fois ou il revient pour de bon ? », a demandé notre confrère. Si la porte reste ouverte, Olivier Giroud, auteur de 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, a des chances de disputer le Mondial 2022 au Qatar. Et avec un temps de jeu correct, le plus beau des records est à sa portée. « Le remplacement de Benzema par Giroud relance (un peu) le match pour le record de buts en Bleu entre Henry (51) et Giroud (46) », a rappelé Vincent Duluc, impatient de voir comment Didier Deschamps va gérer ce nouveau retour d’un ancien banni.