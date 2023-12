EdF ‍: Giroud et Mbappé terminent 2023 sur une grosse claque

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les footballeurs ne sont plus les chouchous des Français en cette année 2023. Un an après la Coupe du monde, Giroud, Griezmann et Mbappé ont vu leur cote baisser dans le fameux sondage des personnalités préférées des Français.

Il y a un an, la France s’inclinait en finale de Coupe du monde face à l’Argentine, dans une dramaturgie totale qui avait tenu en haleine tout le public tricolore. Le football occupait alors la plupart des discussions autour des tables et cela s’était ressenti dans le traditionnel classement des personnalités préférées des Français, qui sort à chaque fin d’année. Même si Jean-Jacques Goldman, anti-héros discret et figure des Restos du Coeur, est toujours sur la plus haute marche du podium, des footballeurs comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud avaient ainsi rejoint le haut du classement, preuve de la réussite des joueurs de Didier Deschamps.

Un an plus tard, le Journal Du Dimanche a publié le nouveau sondage réalisé auprès des Français, même s’il faut prendre les pincettes de rigueur car il est effectué sur un échantillon de 1000 personnes, représentatifs de la population française. Dans ce Top50 parti donc en ce 31 décembre 2023, on retrouve encore quatre footballeurs, mais ils ont tous perdu de leur superbe aux yeux des Tricolores. Kylian Mbappé, qui était en 4e position il y a un an, se retrouve désormais 22e, tandis qu’Olivier Giroud prend aussi un gros râteau en passant de la 9e à la 48e place, pour une perte de 39 places donc. Antoine Griezmann perd lui aussi 15 rangs pour se retrouver 26e, soulignant ainsi le fait que la Coupe du monde au Qatar et en plein hiver, avec une finale au bout, ait provoqué un gros élan de sympathie pour les Bleus, même si cela s’essouffle.

Papy Zidane fait de la résistance

Cela se tarit un peu moins pour l’inusable Zinedine Zidane, qui reste bien ancré dans le haut du tableau avec sa 15e place chez les personnalités préférées des Français. Une preuve que « l’aura » de Zizou, qui n’occupe plus de poste dans le football depuis des années désormais, rend toujours les Français sensibles. Un peu à l’image d’un Jean-Luc Goldman qui ne sort plus de chansons mais continue à trôner en tête de ce classement.