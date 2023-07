EdF ‍: France-Brésil, il redoute la catastrophe

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Equipe de France féminine a raté son entrée en lice dans la Coupe du monde 2023 avec un match nul décevant contre la Jamaïque (0-0). Les critiques commencent à pleuvoir.

Malgré les absences de Marie-Antoinette Katoto, Delphine Cascarino ou encore Amandine Henry, l’objectif de l’Equipe de France féminine était de débuter la Coupe du monde par une victoire face à la modeste équipe de la Jamaïque. Dans un match ultra-fermé et durant lequel les joueuses d’Hervé Renard n’ont jamais réussi à mettre de la vitesse, la France a finalement souffert et a concédé le match nul 0-0.

Une très mauvaise entame de compétition puisque lors du prochain match, les Bleues affronteront le Brésil, qui fait partie des favorites de la compétition. Autant dire qu’il ne faudra pas se manquer pour les coéquipières de Wendie Renard, dont la présence face aux Brésiliennes est incertaine à cause d’une douleur au mollet. Autant de raisons de s’inquiéter, d’autant plus au vu du niveau de jeu faiblard de l’Equipe de France selon Etienne Moatti, qui n’a pas caché son pessimisme pour la suite de la compétition des Bleues sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe.

Etienne Moatti terrifié par le niveau de la France

« Je suis un petit peu inquiet pour l’Equipe de France après ce premier match contre la Jamaïque et j’étais d’ailleurs inquiet avant même le début de la compétition à cause des forfaits de Katoto et de Cascarino qui sont les deux meilleures joueuses de la France en attaque. Diani a été blessé et n’est pas à 100 % et maintenant on a Wendie Renard pilier de la défense qui est blessée au mollet et ce n’est pas un coup donc ça peut être une blessure embêtante. De plus, on voit le niveau de jeu et forcément on est inquiets. Il va falloir impérativement battre le Brésil que j’ai vu excellent sur les images que j’ai vues donc je suis très inquiet pour la France » a détaillé le journaliste dans l’Equipe du Soir. Aux joueuses d’Hervé Renard de prouver aux premiers détracteurs qu’ils ont tort en sortant un très gros match samedi à midi face au Brésil.