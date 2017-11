EdF : Dugarry furibard après la prolongation de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Mardi après-midi, Noël Le Graët a prolongé Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France jusqu’à l’Euro 2020. Une décision qui divise les supporters des Bleus… et les observateurs. Ancien partenaire de Didier Deschamps en sélection, Christophe Dugarry n’arrive pas à comprendre la décision du patron de la FFF. Selon le consultant de RMC, ce « double langage » est incompréhensible.

« C’est encore une espèce de double langage, on ne comprend rien. C’est toujours la même chose, ce n’est pas complètement clair. Que Deschamps soit prolongé, ça ne choque personne. Il y avait un accord entre eux, si Deschamps se qualifiait, il était prolongé, très bien. Moi je pense que c’est prématuré. On nous prend pour des billes ! Il y a des choses qui ne sont pas claires et ça me dérange » a lancé l’ancien international français (55 sélections, 8 buts). Désormais, il est question d’attendre sagement la Coupe du Monde 2018 en Russie afin de voir si Noël Le Graët a pris la bonne décision. En cas de fiasco à Moscou, la gueule de bois sera rude…