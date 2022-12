Edf : Du changement face à l'Argentine, Griezmann l'annonce

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Malade depuis quelques jours, Adrien Rabiot n'a pas pu tenir son rang face au Maroc en demi-finale de la Coupe du monde. Le milieu de terrain n'est pas le seul titulaire à avoir manqué ce match puisque Dayot Upamecano, trop juste physiquement, a laissé sa place à Ibrahima Konaté. Antoine Griezmann a annoncé qu'un retour à la normale se profilait pour dimanche

Malgré les absences d'Adrien Rabiot et de Dayot Upamecano, l'équipe de France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en battant le Maroc 2-0. Une victoire qui permet aux Bleus de rejoindre pour la deuxième fois consécutive, la finale du mondial. Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana ont réussi à faire oublier deux des meilleurs joueurs français de la compétition le temps d'un match. Après la qualification, Antoine Griezmann s'est exprimé sur les absents durant cette demi-finale et des probables retours des habituels titulaires pour la finale contre l'Argentine.

Griezmann assure que Rabiot et Upamecano vont revenir

« Dayot était déjà très mieux aujourd’hui, mais il a préféré ne pas jouer avec Konaté qui a fait un super match à sa place. Je pense qu’Adri sera en pleine forme pour la finale de dimanche. Il nous a envoyé un message avant et après le match » a déclaré celui qui a été élu homme du match face aux Lions de l'Atlas, en zone mixte. Didier Deschamps avait également confié que Rabiot et Upamecano devraient bien être aptes pour affronter l'Albiceleste et Lionel Messi, dimanche 18 décembre. Auteur de trois passes décisives depuis le début de la Coupe du monde, Antoine Griezmann réalise un incroyable tournoi. Repositionné en tant que milieu de terrain relayeur, le joueur formé en tant qu'attaquant a parfaitement combiné avec Adrien Rabiot. Grizou devrait probablement retrouver son compère de l'entrejeu tout comme Varane qui sauf changement de dernière minute, sera aligné avec le défenseur du Bayern Munich contre l'Argentine.