EdF : Didier Deschamps le balade, il lui pardonne

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Relégué sur le banc des remplaçants depuis la Coupe du monde 2022, Benjamin Pavard s'est relancé en équipe de France grâce à un but sublime contre l'Irlande lors des qualifications pour l'Euro 2024. Le défenseur n'est pas rancunier avec Didier Deschamps malgré un positionnement qui ne lui convient plus.

Titulaire lors du deuxième match de l'équipe de France pour les qualifications de l'Euro 2024, Pavard s'est illustré en inscrivant le seul but de la rencontre contre l'Irlande. Une sublime réalisation dont lui seul semble avoir le secret. Si la prestation du joueur du Bayern Munich n'a pas été flamboyante, ce but lui redonne un peu de crédit auprès de Didier Deschamps qui lui préférait Jules Koundé au poste d'arrière droit depuis le Mondial au Qatar. Malgré cette période plus compliquée pour l'ancien joueur du LOSC, Benjamin Pavard n'en veut pas à Didier Deschamps de l'avoir mis sur le banc pendant plusieurs matchs des Bleus.

Pavard décevant au Qatar, il assume

« Il faut assumer. Sur l'ouverture du score, sur le premier match, j'étais fautif. Avant la Coupe du monde, ce n'est pas ce que je souhaitais, de jouer qu'un match mais le coach a fait appel à d'autres joueurs et avait plus confiance en eux à cette époque-là. C'est différent, on apprend dans tous les domaines. C'est sûr que je préfère jouer dans l'axe mais je comprends son choix. L'équipe de France ne se refuse pas. Si le coach décide de me mettre arrière droit, j'essaye de faire le maximum pour répondre présent » a déclaré Benjamin Pavard au micro de Téléfoot, au sujet de sa mise sur le banc durant la Coupe du monde et sur son changement de poste en sélection. En club, le joueur de 27 ans évolue dans l'axe de la défense. Malgré ce changement, Pavard reste disponible pour Didier Deschamps et va tout faire pour démarrer l'Euro 2024 en Allemagne dans la peau d'un titulaire et cette fois-ci, le rester jusqu'au bout de la compétition.