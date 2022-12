EdF : Deschamps et les Bleus, Rothen n'en peut plus

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Didier Deschamps a une nouvelle fois réussi à ramener l'équipe de France en demi-finales d'une grande compétition internationale. Le sélectionneur des Bleus reste néanmoins critiqué...

L'équipe de France affrontera le Maroc ce mercredi soir pour une place en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les champions du monde seront attendus au tournant par des Lions de l'Atlas bien surprenants depuis le début de la compétition et qui pourront bénéficier du soutien de leur public. Les champions du monde devront eux compter sur leur expérience de ce genre de matchs pour faire la différence. Didier Deschamps le sait bien, lui qui a de nouveau réussi à emmener ses troupes loin dans une compétition internationale. D'ailleurs, comme l'a rappelé Noël Le Graët, Deschamps a rempli sa mission avec cette demi-finale et pourra décider de prolonger son contrat (qui expire fin décembre) ou non avec les Bleus.

« On a la chance d'avoir un bon coach, un bon staff technique. Il n'y a pas de dérapage. Les joueurs ont besoin d'être rassurés, on a vraiment une équipe de responsables de grande qualité autour d'eux. Je ne suis pas venu pour parler de 2021. On en a déjà assez parlé. On a remis les choses en place avec le même staff et ça marche. Didier Deschamps n'a pas perdu la main. Il respire le bonheur, les joueurs aussi, ça se voit. La question de prolonger lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n'est pas facile. C'est lui qui décide, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une réflexion », a expliqué le président de la FFF, totalement ouvert à une continuité avec Didier Deschamps, en place depuis désormais plus de 10 ans.

Rothen veut passer à autre chose

Mais cette option de prolongation, certains n'en veulent pas. C'est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui pense que Didier Deschamps a fait son temps en équipe de France, lui qui y est présent depuis 2012. « Je reste sur la même ligne, je pense que Didier a fait son temps. Dix ans, c'est remarquable. Une nouvelle finale de Coupe du monde serait historique. En aucun cas on pourrait se permettre de dire que Didier n'a pas fait le job. (...) Mais je trouve qu'il faut passer à autre chose. On n'a jamais dit que c'était un mauvais entraîneur. Mais Le Graët est rattrapé par la patrouille. Deschamps a rempli la mission en atteignant le dernier carré, pas de problème. Mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? Si je posais la question à Deschamps, je suis sûr qu'il me dirait non », a notamment indiqué Jérôme Rothen sur l'antenne de RMC, qui n'imagine plus forcément un avenir pour Deschamps en équipe de France. Pas sûr que le sélectionneur pense la même chose. Le Parisien croit savoir que l'ancien coach de l'OM veut aller jusqu'à l'Euro 2024. Une suite logique pour une équipe qui apparait désormais régulièrement dans le dernier carré des grandes compétitions, et ce n'est pas forcément une habitude dans l'histoire de l'équipe de France, qui n'a jamais été aussi régulière au plus haut niveau de son histoire qu'avec Didier Deschamps.