EdF : Deschamps et la France, Lacazette a digéré l'injustice

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Buteur star de l'OL et d'Arsenal ces dernières années, Alexandre Lacazette n'a pourtant jamais connu la gloire avec l'équipe de France. S'il rayonne de nouveau avec le club rhodanien, le Français est conscient que son histoire internationale est terminée.

À 31 ans, Alexandre Lacazette reste l'un des meilleurs attaquants de la Ligue 1. Auteur de 19 buts en championnat, le joueur de l'OL est le troisième meilleur buteur derrière Jonathan David et Kylian Mbappé. Le vétéran Lacazette rivalise avec la jeune garde et prouve qu'il est bien une légende de Lyon. Bien que l'OL ne réalise pas une grande saison sur un plan collectif, individuellement, Lacazette brille. Néanmoins, l'ancien joueur d'Arsenal sait que cela ne va pas lui réouvrir les portes de l'équipe de France. Avec seulement 16 sélections, Lacazette a laissé un goût amer avec son histoire internationale. Cela ne semble pourtant pas lui rester en travers de la gorge, lui qui avoue être passé à autre chose malgré le vide que représente sa carrière sous le maillot tricolore.

Lacazette ne regrette pas sa tâche noire avec les Bleus

« Si je devais corriger une chose dans ma carrière ? Rien du tout. Aucun regret sur ma carrière. Je suis content de ce que j'ai pu faire. On peut toujours mieux faire forcément. Mais je ne retire rien de ma carrière parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi et je suis content de ce que j'ai à l'heure actuelle. L'équipe de France, un regret ? Non, ça devait se faire comme ça. Ça fait partie de mon histoire on va dire. Maintenant j'ai vécu d'autres choses en n'allant pas en sélection et je ne le regrette pas » a confié Lacazette pour Téléfoot qui n'a plus été appelé en sélection depuis le 14 novembre 2017 et un match amical contre l'Allemagne à Cologne.

Un match où Lacazette a pourtant inscrit un doublé, mais qui n'a jamais eu de suite, ni d'explication formelle de la part du sélectionneur. Malgré un statut de titulaire à Arsenal, Lacazette n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2018 ou une autre compétition internationale. Le Lyonnais semble avoir fini par digérer ce manque avec l'équipe de France, malgré des performances globalement abouties, que ce soit avec Arsenal ou l'Olympique Lyonnais. Auteur de plus de 250 buts en carrière et 70 passes décisives délivrées, Lacazette n'a jamais réussi à convaincre Deschamps de lui faire confiance. Désormais dépassé par la nouvelle génération, le leader offensif de l'OL est concentré sur ses objectifs en club.